Ее назначили только две недели назад: что известно о погибшей женщине в Харькове

Что известно:
- РФ ударила КАБами по Детской железной дороге в Харькове
- В результате удара погибла молодая руководительница Детской железной дороги
Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из взрывов прогремел прямо возле Детской железной дороги, где гуляет много детей. В результате атаки на месте погибла молодая сотрудница. Об этом заявил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Всего две недели назад женщина возглавила заведение. Зе 4 железнодорожника были ранены, им оказывают всю необходимую помощь. Они находятся в состоянии средней тяжести без угрозы жизни.
Ранее сообщалось о том, что погибшей женщине было 30 лет.
Перцовский акцентировал на том, что вороживший КАБ попал рядом с производственными помещениями и депо "Малой Южной" детской железной дороги Харькова.
"Из соображений безопасности ее не открываем - отменили открытие, поэтому учеников или посетителей не было на месте и они в безопасности! Страшно представить, что было бы в противном случае", - заявил Перцовский.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в ночь на пятницу, 6 июня, произошла ракетно-дроновая атака РФ на Киев - повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых. Были зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.
Главред рассказал подробности атаки РФ по Украине в ночь на 6 июня - Тернополь был без света, в Луцке была повреждена многоэтажка. В Луцке погибли парень и девушка.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на атаку РФ по Украине 6 июня. Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет. Были погибшие, ранены 49 человек.
В ночь на 7 июня был удар по 9-этажке, десятки ранены, три человека погибли - РФ массированно ударила по Харькову. Во время атаки были прилеты в 9-этажку, предприятие, частный дом и не только. Один человек погиб, много раненых. Люди могут быть под завалами.
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