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Ее назначили только две недели назад: что известно о погибшей женщине в Харькове

Ангелина Подвысоцкая
7 июня 2025, 23:44
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Россияне ударили по Детской железной дороге в центральной части Харькова.
удар по Харькову
В Харькове погибла руководительница Детской железной дороги / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА

Что известно:

  • РФ ударила КАБами по Детской железной дороге в Харькове
  • В результате удара погибла молодая руководительница Детской железной дороги

Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из взрывов прогремел прямо возле Детской железной дороги, где гуляет много детей. В результате атаки на месте погибла молодая сотрудница. Об этом заявил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Всего две недели назад женщина возглавила заведение. Зе 4 железнодорожника были ранены, им оказывают всю необходимую помощь. Они находятся в состоянии средней тяжести без угрозы жизни.

видео дня

Ранее сообщалось о том, что погибшей женщине было 30 лет.

  • Удар по Харькову 7 июня
    Удар по Харькову 7 июня фото: Харьковская ОВА
  • Удар по Харькову 7 июня
    Удар по Харькову 7 июня фото: Харьковская ОВА
  • Удар по Харькову 7 июня
    Удар по Харькову 7 июня фото: Харьковская ОВА
  • Удар по Харькову 7 июня
    Удар по Харькову 7 июня фото: Харьковская ОВА
  • Удар по Харькову 7 июня
    Удар по Харькову 7 июня фото: Харьковская ОВА
  • Удар по Харькову 7 июня
    Удар по Харькову 7 июня фото: Харьковская ОВА
  • Удар по Харькову 7 июня
    Удар по Харькову 7 июня фото: Харьковская ОВА
  • Удар по Харькову 7 июня
    Удар по Харькову 7 июня фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 7 июня
    Удар по Харькову 7 июня фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 7 июня
    Удар по Харькову 7 июня фото: ГСЧС

Перцовский акцентировал на том, что вороживший КАБ попал рядом с производственными помещениями и депо "Малой Южной" детской железной дороги Харькова.

"Из соображений безопасности ее не открываем - отменили открытие, поэтому учеников или посетителей не было на месте и они в безопасности! Страшно представить, что было бы в противном случае", - заявил Перцовский.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на пятницу, 6 июня, произошла ракетно-дроновая атака РФ на Киев - повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых. Были зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.

Главред рассказал подробности атаки РФ по Украине в ночь на 6 июня - Тернополь был без света, в Луцке была повреждена многоэтажка. В Луцке погибли парень и девушка.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на атаку РФ по Украине 6 июня. Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет. Были погибшие, ранены 49 человек.

В ночь на 7 июня был удар по 9-этажке, десятки ранены, три человека погибли - РФ массированно ударила по Харькову. Во время атаки были прилеты в 9-этажку, предприятие, частный дом и не только. Один человек погиб, много раненых. Люди могут быть под завалами.

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