F-16 мог сбить российский Су-35 ракетой с первого пуска – Defense Express

В сети появлялись фото, где F-16 замечен в украинском небе с одной ракетой AIM-120C AMRAAM.

https://glavred.info/ukraine/f-16-mog-sbit-rossiyskiy-su-35-raketoy-s-pervogo-puska-defense-express-10671473.html Ссылка скопирована

F-16 мог сбить самолет РФ/ Коллаж: Главред, фото: ОП, uk.wikipedia.org

Главное:

Российский истребитель находился на небольшом расстоянии от украинской границы

Реалистичным сценарием выглядит участие истребителя F-16

Наблюдение за обстановкой на месте недавнего уничтожения российского Су-35 осуществлялось с помощью разведывательного беспилотника, что может свидетельствовать о том, что российский истребитель находился на небольшом расстоянии от украинской границы.

Если рассматривать вариант применения истребительной авиации, то маловероятным остаётся использование французского Mirage 2000-5, пишет издание Defense Express.

видео дня

Среди ракет "воздух–воздух" самой дальнобойной является MICA с радиолокационной или инфракрасной системой наведения. Однако её радиус действия составляет около 60–80 километров, что делает такой вариант слишком рискованным.

Более реалистичным сценарием выглядит участие истребителя F-16. Тем более, ранее в сети появлялись фото, где такой самолет замечен в украинском небе с одной ракетой AIM-120C AMRAAM на подвеске вместо двух — что может указывать на фактический запуск ракеты и выполнение боевого задания по перехвату воздушной цели.

/ Инфографика: Главред

Впрочем, не исключается и возвращение к тактике с "бродячим Patriot", которая ранее уже демонстрировала эффективность и остаётся вполне возможной в этом случае.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ сбили вражеский истребитель Су-35. В результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили три российских самолета. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что на Восточном направлении украинские бойцы успешно уничтожили три российских самолета.

Как сообщал Главред, в Луганской области, украинские военные сбили российский самолет Су-34.

Больше новостей:

Что известно о Defense Express? Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред