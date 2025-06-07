F-16 мог сбить российский Су-35 ракетой с первого пуска – Defense Express

Главное:
- Российский истребитель находился на небольшом расстоянии от украинской границы
- Реалистичным сценарием выглядит участие истребителя F-16
Наблюдение за обстановкой на месте недавнего уничтожения российского Су-35 осуществлялось с помощью разведывательного беспилотника, что может свидетельствовать о том, что российский истребитель находился на небольшом расстоянии от украинской границы.
Если рассматривать вариант применения истребительной авиации, то маловероятным остаётся использование французского Mirage 2000-5, пишет издание Defense Express.
Среди ракет "воздух–воздух" самой дальнобойной является MICA с радиолокационной или инфракрасной системой наведения. Однако её радиус действия составляет около 60–80 километров, что делает такой вариант слишком рискованным.
Более реалистичным сценарием выглядит участие истребителя F-16. Тем более, ранее в сети появлялись фото, где такой самолет замечен в украинском небе с одной ракетой AIM-120C AMRAAM на подвеске вместо двух — что может указывать на фактический запуск ракеты и выполнение боевого задания по перехвату воздушной цели.
Впрочем, не исключается и возвращение к тактике с "бродячим Patriot", которая ранее уже демонстрировала эффективность и остаётся вполне возможной в этом случае.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ сбили вражеский истребитель Су-35. В результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили три российских самолета. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что на Восточном направлении украинские бойцы успешно уничтожили три российских самолета.
Как сообщал Главред, в Луганской области, украинские военные сбили российский самолет Су-34.
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