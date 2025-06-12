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Где собака на картинке: большинство людей не смогут ее найти

Алёна Воронина
12 июня 2025, 07:10
77
Тайник песика заметить непросто - надо быть очень внимательным человеком, чтобы увидеть собаку.
Загадка
Где собака на картинке/ jagranjosh

Вы считаете себя внимательным человеком? Тогда пришло время проверить это на практике. Предлагаем вам непростую головоломку, которая станет настоящим вызовом даже для тех, кто уверен в своей наблюдательности.

На иллюстрации изображены девять человек, которые общаются через видеосвязь. Среди них где-то хитро притаилась мирно спящая собака - именно ее вам и предстоит найти, пишет jagranjosh.

Найти хвостатого будет довольно сложно, ведь он выбрал себе место для отдыха не из самых очевидных. Если вы готовы к мини-испытанию - вперед. И даже если с первого взгляда будет казаться, что это слишком трудно, не спешите опускать руки. Внимательность и настойчивость способны привести к успеху в любом задании.

видео дня

Для решения загадки отведено всего 6 секунд. Да, времени мало - но именно в этом заключается особая привлекательность подобных упражнений. Тем, кто укладывается в такие жесткие рамки, можно только позавидовать - это свидетельствует о высоком интеллекте и молниеносной реакции.

Однако не стоит расстраиваться, если вам нужно больше времени. Вы всегда можете установить собственные границы - например, дать себе минуту или две на поиск. Главное - это интерес и желание справиться с задачей, а не секундомер.

Загадка
Где собака на картинке/ jagranjosh

Поэтому внимательно рассмотрите каждый уголок рисунка и попробуйте отыскать сонного песика.

Решение размещено ниже.

Загадка
Собака лежит в двери за спиной у мужчины внизу/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо ответить, сколько пятиугольников на рисунке - только математические гении угадают за 21 секунду. Правильно посчитать пятиугольники на картинке смогут только люди с очень мощным интеллектом. Относитесь ли вы к ним? Можете проверить сейчас.

Также ранее мы рассказывали о еще одной запутанной загадке: в изображении собаки спрятана фигура - кто сможет ее отыскать за 7 секунд. Нужно быть максимально внимательным человеком, чтобы отличить еще одну фигуру на рисунке.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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