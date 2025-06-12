Украине передадут новые Iris-T: Зеленский раскрыл детали плана и назвал сроки

Главное:
- Киеву необходимы системы ПВО, чтобы защищать покой украинцев
- Украина также рассчитывает на локализацию производства немецких систем ПВО
Украина понимает план поставки систем ПВО Iris-T от Германии и имеет план поставок на ближайшие три года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы также благодарны за поставки систем ПВО Iris-T", - подчеркнул он по результатам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Глава государства отметил, что Украина понимает сейчас план поставки, однако отказался раскрыть детали.
"Но план на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь", - сказал Зеленский на брифинге.
По словам президента, это не означает, что война продлится столько лет, однако необходимы системы ПВО, чтобы защищать покой украинцев.
Он добавил, что Украина также рассчитывает на локализацию производства "очень качественных" немецких систем ПВО.
Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:
Ранее Зеленский анонсировал важные оборонные пакеты для Украины. Партнеры Украины обещают инвестировать в производство украинского оружия.
Напомним, ранее сообщалось о том, что США отказываются предоставить ПВО для миротворцев в Украине. Европейские правительства скорректировали свою оценку того, что необходимо для сдерживания России.
Напомним, Главред писал, что Украине необходимо больше систем ПВО. Аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов.
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Кто такой Борис Писториус?
Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.
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