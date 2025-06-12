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Украине передадут новые Iris-T: Зеленский раскрыл детали плана и назвал сроки

Алексей Тесля
12 июня 2025, 17:47
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Украина также рассчитывает на локализацию производства "очень качественных" немецких систем ПВО.
немецкая система ППО IRIS-T SLS, ракета
Украина получит новые системы ППО IRIS-T / фото: Diehl Defence, ОК Восток

Главное:

  • Киеву необходимы системы ПВО, чтобы защищать покой украинцев
  • Украина также рассчитывает на локализацию производства немецких систем ПВО

Украина понимает план поставки систем ПВО Iris-T от Германии и имеет план поставок на ближайшие три года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы также благодарны за поставки систем ПВО Iris-T", - подчеркнул он по результатам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

видео дня

Глава государства отметил, что Украина понимает сейчас план поставки, однако отказался раскрыть детали.

"Но план на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь", - сказал Зеленский на брифинге.

По словам президента, это не означает, что война продлится столько лет, однако необходимы системы ПВО, чтобы защищать покой украинцев.

IRIS, IRIS-T, инфографика
/ Инфографика: Главред

Он добавил, что Украина также рассчитывает на локализацию производства "очень качественных" немецких систем ПВО.

Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:

Screenshot
/ Скриншот

Ранее Зеленский анонсировал важные оборонные пакеты для Украины. Партнеры Украины обещают инвестировать в производство украинского оружия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США отказываются предоставить ПВО для миротворцев в Украине. Европейские правительства скорректировали свою оценку того, что необходимо для сдерживания России.

Напомним, Главред писал, что Украине необходимо больше систем ПВО. Аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов.

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Кто такой Борис Писториус?

Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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