США отказываются предоставить ПВО для евромиротворцев в Украине - Bloomberg

Европейские правительства скорректировали свою оценку того, что необходимо для сдерживания России.

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США не будут прикрывать с воздуха евромиротворцев в Украине / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

Кратко:

Дональд Трамп не предоставит гарантий "коалиции желающих"

США будут продолжать предоставлять разведданные

США отказываются предоставить средства противовоздушной обороны для поддержки "сил сдерживания", которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что европейские союзники в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не предоставит гарантий, которые они искали для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих".

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"Нежелание США предоставить поддержку, которую просят европейские партнеры, подчеркивает разногласия между западными союзниками по поводу того, как реагировать на агрессию России в Украине. Европейские чиновники заявляли, что для сдерживания России необходимы гарантии США наряду с сильными украинскими войсками, поддерживаемыми союзниками в виде обучения и войск", - сказано в статье.

Несмотря на снижение ожиданий относительно потенциального предложения США послевоенной Украине, Великобритания и Франция по-прежнему надеются, что США будут продолжать предоставлять разведданные, а также осуществлять наблюдение за границей между Украиной и Россией, сообщили источники.

Утверждается, что некоторые европейские чиновники также надеются, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью для России в Украине, но считают маловероятным, что он даст такую гарантию в письменном виде.

Как пишет Bloomberg, европейские правительства скорректировали свою оценку того, что необходимо для сдерживания России. Теперь они считают, что достаточно сочетания украинских сил, обучения союзников, европейских войск и самолетов, дислоцированных на восточном фланге НАТО, а также патрулирования в Черном море.

"Мы ценим работу, проделанную союзниками, в частности Францией и Великобританией, а также Германией и другими странами, по созданию коалиции добровольцев. Мы рассчитываем, что все наши европейские союзники будут и впредь играть ведущую роль в предоставлении военных ресурсов и политического капитала для реализации гарантий безопасности", - заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Важно, что союзные силы, которые будут помогать обеспечивать безопасность воздушного пространства, побережья и суши Украины, разместив европейские войска вдали от границы в важных портах и на объектах инфраструктуры, а также продолжая поставлять военное оборудование, зависят от мирного урегулирования, которое, по мнению европейских чиновников, становится все менее вероятным.

По информации журналистов, Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения и действий этих сил, но приостановили его реализацию до возобновления переговоров о прекращении огня.

Размещение миротворцев в Украине - последние новости

Напомним, 4 апреля в Киеве прошли переговоры между представителями Франции, Великобритании и Украины относительно возможного размещения военного контингента. Встречи прошли на уровне начальников генштабов: Францию представляет генерал Тьерри Буркхард, Британию - адмирал Энтони Радакин.

Также США вместе с партнерами рассматривают возможность развертывания войск Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках урегулирования войны в Украине. Такое заявление сделал спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.

Как сообщал Главред, глава МИД Польши Радослав Сикорский опроверг заявление спецпосланника США Кита Келлога о возможном размещении польских войск в Украине после завершения активной фазы войны. Он подчеркнул, что участие Варшавы ограничится авиационной поддержкой, охраной логистических узлов и защитой границы с РФ и Беларусью.

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Что такое "Коалиция решительных"? "Коаліція рішучих" — це міжнародне об'єднання країн, які взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну у війні проти Росії. Ініціатива була офіційно оголошена 2 березня 2025 року прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту в Лондоні. Метою коаліції є консолідація європейської підтримки України, координація зусиль союзників та посилення безпеки на тлі нестабільної зовнішньої політики США. Назва об'єднання виникла з ініціативи президента Чехії Петра Павела, який закликав створити "широку коаліцію рішучих" для протидії російській агресії. До складу коаліції входять країни-члени ЄС, НАТО, а також держави поза цими структурами. Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та Велика Британія. Ключову організаційну роль у коаліції відіграють Франція та Велика Британія.

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