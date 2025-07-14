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Почему Украина не наносит удары по Москве - названы три самых слабых места России

Юрий Берендий
14 июля 2025, 03:02
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Украина не наносит удары по россиянам сосредотачиваясь исключительно на военных целях, среди которых особенно уязвимыми остаются Москва, указывает Свитан.
Почему Украина не наносит удары по Москве - названы три самых слабых места России
Названы три самых слабых места России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Свитан:

  • Украина не наносит террористические удары по российским гражданским
  • Главная цель Сил обороны - уничтожение военных целей РФ
  • У России есть сразу 3 слабых места

Украинцы часто эмоционально задают вопрос, почему, имея технические возможности доставать цели в глубине России, в частности в Москве, Украина не отвечает ударами на постоянные обстрелы Киева со стороны РФ, чтобы москвичи смогли почувствовать войну и слушали воздушную тревогу. О том, почему Украина не наносит удары по россиянам в ответ рассказал во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Свитан отметил, что для военных некорректно ставить вопрос в формате влияния на гражданское население, ведь они ведут борьбу с военными силами противника. Действия России он назвал террористическими, поскольку она целенаправленно атакует мирных жителей Украины. По его мнению, такие действия характерны для российской армии и имперской политики, но противоречат принципам воинской чести, которой руководствуются украинские защитники.

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По его словам, главная цель - уничтожение военных целей РФ, а не попытки давления на население страны-агрессора. Кроме того, такой подход является неэффективным, ведь в случае опасности россияне просто переместятся за Урал, и достичь желаемого эффекта не удастся. Такая стратегия не только не принесет результатов, но и будет противоречить ценностям украинских военных.

"А вот бить по военным объектам в Москве - это другое дело. А Москва напичкана военными объектами. А если говорить о центрах принятия решений, то таковыми являются даже Рублевские бани - нужно только предупредить эскортниц, чтобы они покинули зону поражения, и можно "проверять температуру" в этих банях. 30% российской высокотехнологичной военной отрасли расположено в Москве и Подмосковье. Вопрос не в том, нужно ли по ним бить (конечно, нужно!), вопрос - чем. Дело в том, что беспилотники и крылатые ракеты, которые у нас есть и даже, возможно, дошли бы до Москвы, туда не доходят по той же причине, почему иранские крылатые ракеты и беспилотники не дошли до Израиля: их просто сбивают. Какой смысл отправлять в плотную систему ПВО все это? Ведь плотная многоэшелонированная система ПВО означает практически стопроцентное уничтожение аэроцелей", - указывает он.

Свитан считает, что для поражения Москвы целесообразно применять баллистические ракеты, поскольку только такой тип вооружения способен прорвать российскую систему противовоздушной обороны.

Он отметил, что Россия имеет три ключевые уязвимые точки: первая - Москва, вторая - нефтегазовая промышленность, объекты которой остаются уязвимыми к ударам беспилотников со взрывчаткой, даже несмотря на недостаточную плотность ПВО, и третья - Крым, где также возможно наносить удары дронами, особенно с морского направления.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:

Российские войска вынуждены реагировать, применяя ракеты-перехватчики или авиацию, которую уже научились эффективно уничтожать украинские системы типа "Магура". По словам Свитана, влияние на Крым через атаки на военные объекты там является вполне реальной и достижимой задачей.

"Так что мы можем давить на Россию и ее слабые места, уничтожая военным путем ее нефтегазовую отрасль. И тогда этот колосс на глиняно-нефтяных ногах, в конце концов, рухнет, и мы о нем забудем, как уже забыли о Советском Союзе", - резюмировал он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате недавней атаки по командному пункту российских войск в Курской области были уничтожены еще два старших офицера РФ.

11 июля власти России заявили о масштабной атаке дронов на несколько регионов. Взрывы прогремели в подмосковной Дубне, в Курской области и в Туле. В частности, в Дубне атаковали предприятие "Кронштадт", которое занимается разработкой беспилотников. Это уже не первый удар по этому объекту - подобная атака произошла в мае.

Кроме того, 7 июля украинские дроны дальнего радиуса действия поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод имени А. Шамара в Краснодарском крае. По данным источников Общественного, в результате удара было зафиксировано попадание в технологический цех предприятия.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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