В УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова

Рождество Христово. Иллюстративное фото / mykolay.folkukraine.com

Украинские священнослужители не рассматривают вопрос о переносе празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря.

Соответствующую информацию в понедельник, 12 ноября, озвучил пресс-секретарь УПЦ (Киевского патриархата), архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает портал "Лига.нет".

"Средства массовой российской пропаганды без указания малейших доказательств или ссылок подают в ленте своих "новостей" как "факт", что единая поместная УПЦ якобы "будет использовать новый стиль" церковного календаря. Совершенно очевидно, что это информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине", − сказал священнослужитель.

По словам архиепископа, идея празднования Рождества 25 декабря имеет не только сторонников, но и многочисленных оппонентов.

"Поэтому вполне официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не поднимается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением томоса", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что архиепископ Евстратий (Зоря) назвал главную угрозу для томоса об автокефалии.