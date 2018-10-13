РФ не закатила бы истерику, если бы не дали Томос и не отменили анафему - Зоря

Евстратий Зоря отметил, что российская истерика показывает, что "ничего не было" - это ложь / "Главред"

Спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что стоит крайне критично отнестить к заявлению УПЦ МП, что на Синоде "ничего не было" и "ничего не даровали".

"Если, как утверждает представитель МПвУ архиепископ Климент Вечеря, "ничего не произошло", что "анафема не снята", "автокефалии не будет" - почему тогда такая истерика на российских телеканалах, а Путин обсуждает решение Вселенского Патриархата на Совете безопасности России?", - написал архиепископ Черниговский и Нежинский в Facebook.

"В апреле другой представитель МПвУ, комментируя обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса, заявил, что ничего не будет, только "пшик"; в июле после визита в Вселенского Патриарха господина Новинского с митрополитами МПВУ - было заявлено, что никакого Томоса не будет и Вселенский Патриарх якобы это пообещал; 30 августа, перед визитом Московского патриарха к Вселенскому. было Читайте также"Битвы верующих": экс-депутат Госдумы раскрыл, как Кремль может ответить на автокефалию УПЦвысказано убеждение, что "Патриархи обо всем договорятся"; 1 сентября сайт МПвУ распространил "опровержения", что "Константинопольский Патриархат никакого решения о предоставлении автокефалии не принимал", а 7 сентября там же распространили заявление с протестами против принятого решения о начале процесса предоставления автокефалии", - напомнил спикер более ранние события.

Ранее глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП заявил, что в опубликованных по итогу Константинопольского Синода документах якобы нет ни слова о снятии анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета - есть слова только об отмене запретов, которые были наложены на него ранее, ну а Томоса Украина вообще не дождется.