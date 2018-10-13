Автокефалия УПЦ: в РПЦ заявили о разрыве с Константинополем

В РПЦ заявили о разрыве с Константинополем / РПЦ

В храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.

"Константинопольских патриарх признал лидеров раскола, легитимизировав тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас уже невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом", - заявил митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей РПЦ в эфире канала "Россия 24".

По его словам, РПЦ также будет вынуждена "принимать какие-то меры".

"Мы, конечно, их будем обсуждать на Синоде, я не хотел бы предрешать решения Синода, но мы уже приостановили молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха",— добавил митрополит.

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Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.