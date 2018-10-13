Автокефалия УПЦ: в РПЦ заявили о разрыве с Константинополем

Причиной стала позиция Вселенского Патриархата по созданию в Украине единой поместной церкви и предоставлению Томоса Украине.
В храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.
"Константинопольских патриарх признал лидеров раскола, легитимизировав тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас уже невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом", - заявил митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей РПЦ в эфире канала "Россия 24".
По его словам, РПЦ также будет вынуждена "принимать какие-то меры".
"Мы, конечно, их будем обсуждать на Синоде, я не хотел бы предрешать решения Синода, но мы уже приостановили молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха",— добавил митрополит.
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Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.
В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.
Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.