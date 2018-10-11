Анафему Варфоломею: УПЦ МП выступила с воинственным заявлением

11 октября 2018, 21:17

УПЦ КП отказалась признавать решение Вселенского патриархата о Томосе об автокефалии Украинской церкви

синод упц мп
УПЦ МП настроена на жесткое противостояние Константинополю

Украинская православная церковь Московского патриархата выступила с крайне резким заявлением - решение Вселенского патриархата о снятии анафемы с патриарха Филарета и митрополита Макария для УПЦ МП является ничтожным, а Вселенского патриарха Варфоломея самого надо анафемировать

"Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему!", - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), передает ТАСС.

Читайте такжеВ РПЦ назвали отмену анафемы патриарху Филарету "переходом красной линии"Архиепископ также от имени УПЦ МП заявил, что церковь не признает Томоса о предоставлении Украине автокефалии, буде таковой воспоследует в скором времени.

Напомним, в Константинополе заявили, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексиюКиевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

Позднее патриарх Филарет в своем публичном выступлении близ Владимирского собора в Киеве заявил о том, что предоставление томоса об автокефалии Украинской единой поместной православной церкви будет продолжаться, поскольку Украину признали каноничной территорией Вселенского патриархата.

Как известно, в УПЦ (КП) рассказали, кто должен возглавить единую Украинскую церковь после томоса об автокефалии.

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