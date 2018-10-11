"Мы получили автокефалию. После Собора получим томос", - Порошенко

Порошенко заявил, что автокефалию УПЦ уже предоставили / УНИАН

Президент Петр Порошенко 11 октября, комментируя события в Стамбуле, заявил, что Украина уже получила автокефалию, а томос будет позже.

"Господь увидел борьбу украинского народа за свою независимость. Он услышал наши молитвы и достоинству оценил наши труды. Ему стало так угодно, чтобы его Святейшество Вселенский патриарх Варфоломей и Синод Константинопольский сказал долгожданное "да". Поместной автокефальной православной церкви Украины быть", - цитирует гаранта Украинская правда.

По словам Порошенко, данное решение развеивает имперские иллюзии Кремля, который считал УПЦ исконно русской церковью, не способной развиваться самостоятельно.

"Мы сегодня получили автокефалию. И после Собора избранный предстоятель Украинской поместной церкви получит томос", - подчеркнул глава государства.

Порошенко добавил, что томос станет для Украины еще одним документом, провозглашающим независимость.

Напомним, в Константинополе заявили, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

Позднее патриарх Филарет в своем публичном выступлении близ Владимирского собора в Киеве заявил о том, что предоставление томоса об автокефалии Украинской единой поместной православной церкви будет продолжаться, поскольку Украину признали каноничной территорией Вселенского патриархата.

Как известно, в УПЦ (КП) рассказали, кто должен возглавить единую Украинскую церковь после томоса об автокефалии.