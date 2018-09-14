В УПЦ (КП) рассказали, кто должен возглавить украинскую церковь после томоса об автокефалии

УПЦ КП. Крестный ход / Delo

Сразу после предоставления украинской церкви томоса об автокефалии ее должен возглавить патриарх Филарет.

Соответствующее мнение высказал пресс-секретарь УПЦ (Киевского патриархата) архиепископ Евстратий (Зоря). "Мы как архиереи Киевского патриархата будем выдвигать и поддерживать кандидатуру патриарха Филарета. Потому что другой такой кандидатуры, которую можно было бы сравнить с ним по опыту и качествам духовного лидера, руководителя, мы не видим", − цитирует его портал "УП".

Священнослужитель также рассказал о том, что Киево-Печерская и Почаевская лавры сразу после получения Украиной томоса об автокефалии останутся в государственной собственности.

Напомним, ранее архиепископ Евстратий (Зоря) жестко ответил на российские страшилки о расколе украинской церкви.