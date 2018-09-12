"Путин не вечный, как и Сталин, и Гитлер, и Ленин": В УПЦ (КП) жестко ответили на "страшилки" о расколе украинской церкви

Патриарх Кирилл (Гундяев) и Владимир Путин / Сергей Гунеев / РИА Новости

Озвученная УПЦ (Московского патриархата) перспектива раскола украинской церкви после предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии, представляется вполне сомнительной.

Такое мнение озвучил пресс-секретарь УПЦ (Киевского патриархата) архиепископ Евстратий (Зоря). По мнению священнослужителя, максимум, к чему приведет томос, – самоустранение УПЦ (МП) от общения, сообщает "Укринформ".

"Я обращаю внимание на термин, который они употребляют, – "произойдет раскол". Раскол не происходит, раскол кто-то делает. И когда Москва говорит, что она опасается, что произойдет раскол, то тем самым она показывает, что она готова это делать. Поэтому пусть задумаются: на ком будет ответственность, и кто отделится от единства церкви. То есть, не произойдет раскола церкви как таковой. Если они отойдут от общения, то они отойдут. И то это произойдет на самом деле ненадолго", − считает архиепископы Евстратий.

Кроме того, по словам священнослужителя, вся ситуация вокруг российской реакции на предоставление томоса целиком завязана на нынешних "кремлевских кукловодов".

"Когда изменится политическое руководство в Кремле, поскольку нынешнеею очевидно, не способно к соответствующей реалиям оценки и которое живет в своем мире. Путин не вечен, как вечными были ни Сталин, ни Гитлер, ни Ленин, ни все другие диктаторы и убийцы. А после него будет стоять вопрос уже о том, сохранится ли Российская Федерация как единая структура", - подытожил он

Напомним, ранее СМИ сообщалось о том, как в УПЦ (МП) готовятся к предоставлению автокефалии украинской церкви.