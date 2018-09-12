"Путин не вечный, как и Сталин, и Гитлер, и Ленин": В УПЦ (КП) жестко ответили на "страшилки" о расколе украинской церкви

По теме предельно конкретно выскзался спикер УПЦ (КП) архиепископ Евстратий (Зоря).
Озвученная УПЦ (Московского патриархата) перспектива раскола украинской церкви после предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии, представляется вполне сомнительной.
Такое мнение озвучил пресс-секретарь УПЦ (Киевского патриархата) архиепископ Евстратий (Зоря). По мнению священнослужителя, максимум, к чему приведет томос, – самоустранение УПЦ (МП) от общения, сообщает "Укринформ".
"Я обращаю внимание на термин, который они употребляют, – "произойдет раскол". Раскол не происходит, раскол кто-то делает. И когда Москва говорит, что она опасается, что произойдет раскол, то тем самым она показывает, что она готова это делать. Поэтому пусть задумаются: на ком будет ответственность, и кто отделится от единства церкви. То есть, не произойдет раскола церкви как таковой. Если они отойдут от общения, то они отойдут. И то это произойдет на самом деле ненадолго", − считает архиепископы Евстратий.
Кроме того, по словам священнослужителя, вся ситуация вокруг российской реакции на предоставление томоса целиком завязана на нынешних "кремлевских кукловодов".
"Когда изменится политическое руководство в Кремле, поскольку нынешнеею очевидно, не способно к соответствующей реалиям оценки и которое живет в своем мире. Путин не вечен, как вечными были ни Сталин, ни Гитлер, ни Ленин, ни все другие диктаторы и убийцы. А после него будет стоять вопрос уже о том, сохранится ли Российская Федерация как единая структура", - подытожил он
Напомним, ранее СМИ сообщалось о том, как в УПЦ (МП) готовятся к предоставлению автокефалии украинской церкви.