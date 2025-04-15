"С новыми бабами": бывший муж Ани Лорак озадачил поведением своей новой пассии

Мурат Налчаджиоглу не скучает с новой пассией.

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Мурат Налчаджиоглу - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Вы узнаете:

Мурат Налчаджиоглу отправился с новой девушкой в Барселону

Как они провели время в самолете

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал, как летит в самолете со своей девушкой – фитнес-тренером Людмилой Оверковской.

На своей странице в Instagram Мурат опубликовал видео, на котором показался с Людмилой и удивил поклонников.

видео дня

"Стамбул – Барселона. Нет оправдания, чтобы не заниматься спортом даже в самолете", – отмечено под видео.

Мурат Налчаджиоглу не бывает одиноким / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

На кадрах он продемонстрировал, как просыпается на борту, а рядом с ним Оверковская уже делает растяжку. Тренер подставила одну ногу под себя, а вторую подняла вверх и показала, как начинает утро.

"Все время с новыми бабами, все на одно лицо...";

"Ведите себя нормально в самолете, вы не одни";

"Все больше силиконовые", - написали недовольные поклонники.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу ранее был в браке с предательницей Украины Ани Лорак, поговаривают, что супруги развелись из-за того, что певица сбежала в РФ, а Мурат все же поддержал Украину. У пары есть общая дочь София, которая живет с мамой в Москве, но часто прилетает к отцу и они в прекрасных отношениях.

София Налчаджиоглу выросла похожей на маму / фото: instagram.com, Ани Лорак

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Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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