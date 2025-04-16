РФ почти полностью выбила украинских военных из Курщины - соучредитель DeepState

Враг будет пытаться развивать успех на любом участке фронта, если будет иметь такую возможность.

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Враг пытается перекрыть логистические пути / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ISW

Кратко:

Активность врага и на Курщине, и на Сумщине постоянная

Сложной остается ситуация в Сумской области

Враг пытается перекрыть логистические пути

Российские войска почти полностью выбили украинских военных из Курской области. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

"Активность врага и на Курщине, и на Сумщине постоянная. Она присутствует. Если говорить о Курщине, то можно даже на карте увидеть, что они практически полностью вытеснили нас с ее территории. Там остались небольшой кусочек в районе КПП "Суджа", юго-восточнее населенного пункта Басовка и район Гуево, в частности леса, посадки, немного населенного пункта. Но враг практически занял этот населенный пункт, они там осуществляют активные штурмовые действия. Ситуация там достаточно сложная", – рассказал он. видео дня

Кроме того, сложной остается ситуация в Сумской области. Россияне осуществляют штурмовые действия по посадкам и полям через населенные пункты Журавка, Новенькое, Басовка. В последнем враг пытается закрепиться и накопить ресурсы для дальнейшего продвижения.

"Они уже продемонстрировали свой вектор наступательных действий дальше – это населенный пункт Локня. Они уже там "светились", пытались группой лиц на нескольких квадроциклах, кажется, до 8-ми пехотинцев, залететь на северные окраины села. Они там засели в домах, но бойцы смежных бригад Сил обороны Украины, в частности, спецназовцы ССО зачистили от противника этот населенный пункт. Но мы знаем, что это не последние попытки, они будут повторяться. Поэтому предварительно они накапливаются для этих маневров", – добавил Погорелый.

По его словам, враг будет пытаться развивать успех на любом участке фронта, если будет иметь такую возможность, и Сумщина – не исключение. Прежде всего враг пытается перекрыть логистические пути – сейчас они под огневым контролем противника.

"Конечно, они будут пытаться расширить зону контроля на территории Сумщины. Эта "серая" зона находится в активной фазе боевых действий. То есть, враг постоянно перебрасывает туда свои силы, пытается закрепиться, накопиться и, скорее всего, они будут пытаться так же образовывать какую-то буферную зону, пытаться взять под контроль. Это, как минимум, дестабилизация ситуации, оттягивание наших сил. Но не исключено, что если они будут иметь возможность, то они будут двигаться еще глубже. Поэтому туда перебрасываются дополнительные подразделения Сил обороны, чтобы стабилизировать и не дать им как раз развивать этот успех", – констатировал он.

Ситуация на Курском направлении - новости по теме

Как писал Главред, украинская боевая авиация нанесла прицельный удар по промышленному объекту в поселке Теткино Курской области. Известно, что целью удара стал местный сахарный завод, где, по данным источников, размещались подразделения российских войск и беспилотные летательные аппараты, которые враг использовал в боевых действиях против ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области (РФ) продолжается, никакого окружения украинских сил нет. Украинцы сдерживают 64 тысячи российских солдат в этом регионе.

Недавно аналитики Института изучения войны сообщали, что армия РФ продолжает проводить боевые действия в Курской области, в частности враг продвинулся к западному и южному селу Гуево.

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Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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