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Мощная месть за Сумы: ВСУ влупили по ракетной бригаде, которая атаковала центр Сум

Ангелина Подвысоцкая
15 апреля 2025, 18:10
488
Под украинской атакой был пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады РФ.

Беспилотник, взрыв в РФ
ВСУ ударили по ППД 448-й ракетной бригады РФ / Коллаж: Главред, скриншот, фото: Укринформ

Что известно:

  • РФ атаковали Сумы баллистическими ракетами
  • ВСУ нанесли ответный удар по месту дислокации ракетной бригады

Украинские защитники ударили по пункту постоянной дислокации 448-й ракетной бригады РФ в Курской области. Именно они нанесли ракетный удар по центру Сум в Вербное воскресенье. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, которые причастны к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины", - говорится в сообщении.

После атаки была зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара пока уточняются.

"Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые осуществляют обстрелы мирных городов и гражданских граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие", - пишет Генштаб ВСУ.

Украинские военные продолжат бить по важным военным объектам оккупантов до прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ракетный удар РФ по центру Сум 13 апреля - что известно

Как сообщал Главред, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска совершили два ракетных удара по центру Сум. В результате этих атак погибло 35 человек, еще 119 человек получили ранения различной степени тяжести.

  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, атака была преднамеренной. Россияне пытались достичь максимального количества жертв среди мирных жителей в день большого религиозного праздника для украинцев.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко подтвердил, что удары были направлены на мирное население. Особенно разрушительным стал второй удар - ракета с осколочными элементами взорвалась в воздухе, чтобы нанести еще больший ущерб.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение и назвал это нападение ужасным. Среди погибших - известная артистка Елена Когут и водитель троллейбуса Николай Леон с пассажирами.

Также стало известно, что 13-летний Кирилл Ильяшенко во время ракетного обстрела проявил героизм, спасая пассажиров горящего автобуса. Парень выбрался через разбитое окно, разблокировал двери и помог другим людям выбраться из горящего транспорта.

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