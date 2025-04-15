Мощная месть за Сумы: ВСУ влупили по ракетной бригаде, которая атаковала центр Сум

Под украинской атакой был пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады РФ.

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ВСУ ударили по ППД 448-й ракетной бригады РФ / Коллаж: Главред, скриншот, фото: Укринформ

Что известно:

РФ атаковали Сумы баллистическими ракетами

ВСУ нанесли ответный удар по месту дислокации ракетной бригады

Украинские защитники ударили по пункту постоянной дислокации 448-й ракетной бригады РФ в Курской области. Именно они нанесли ракетный удар по центру Сум в Вербное воскресенье. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, которые причастны к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины", - говорится в сообщении.

После атаки была зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара пока уточняются.

"Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые осуществляют обстрелы мирных городов и гражданских граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие", - пишет Генштаб ВСУ.

Украинские военные продолжат бить по важным военным объектам оккупантов до прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ракетный удар РФ по центру Сум 13 апреля - что известно

Как сообщал Главред, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска совершили два ракетных удара по центру Сум. В результате этих атак погибло 35 человек, еще 119 человек получили ранения различной степени тяжести.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, атака была преднамеренной. Россияне пытались достичь максимального количества жертв среди мирных жителей в день большого религиозного праздника для украинцев.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко подтвердил, что удары были направлены на мирное население. Особенно разрушительным стал второй удар - ракета с осколочными элементами взорвалась в воздухе, чтобы нанести еще больший ущерб.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение и назвал это нападение ужасным. Среди погибших - известная артистка Елена Когут и водитель троллейбуса Николай Леон с пассажирами.

Также стало известно, что 13-летний Кирилл Ильяшенко во время ракетного обстрела проявил героизм, спасая пассажиров горящего автобуса. Парень выбрался через разбитое окно, разблокировал двери и помог другим людям выбраться из горящего транспорта.

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