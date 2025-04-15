Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

В Санкт-Петербурге состоялись переговоры Стивена Уиткоффа и Владимира Путина.

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Стивен Уиткофф раскрыл детали переговоров с Путиным / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Главные тезисы:

Вашингтон и Москва "пришли к пониманию"

Уиткофф анонсировал скорую сделку

Соглашение касается не только "статуса пяти территорий"

Спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге российским диктаторов Владимиром Путиным. Стороны достигли взаимопонимания. Об этом заявил Уиткофф в интервью Fox News.

Спецпредставитель Трампа сообщил, что это была его третья встреча с Путиным. Продлилась она почти пять часов. В переговорах участвовали его ключевые советники — Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

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"Диалог был содержательным, и в итоге мы нашли общий язык. Путин ясно дал понять: его цель — прочный мир, а не просто временное перемирие. И мы получили ответ на этот запрос", — сказал Уиткофф.

Он уточнил, что соглашение касается не только "статуса пяти территорий" (Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей), но и более масштабных вопросов.

"Речь идёт о гарантиях безопасности, роли НАТО, применении 5-й статьи устава альянса. Детализация очень глубокая", - рассказал спецпредставитель Трампа.

"Мы стоим на пороге события, способного изменить мировую повестку. Более того, у нас есть шанс перезагрузить российско-американские отношения через взаимовыгодное экономическое сотрудничество, которое, как я убеждён, станет основой долгосрочной стабильности в регионе. Партнёрство — лучший гарант мира", — подчеркнул Уиткофф.

Спецпредставители Трампа по вопросам войны РФ и Украины / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Стивен Уиткофф раскрыл детали переговоров с Путиным:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля).

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что он доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение.

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что РФ оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, потому что якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

Тема временем президент Зеленский заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу стоит приехать в Украину, прежде чем продолжать воплощать свой мирный план.

"Приходите, посмотрите, а потом давайте действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин", - обратился президент Украины к своему американскому коллеге.

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