"Храмы превращают в крепости": СМИ рассказали, как в УПЦ МП готовятся к автокефалии

/ УНИАН

Решение о предоставление Украинской православной церкви автокефалии уже принято, теперь осталось решить лишь формальные вопросы, сообщили высокопоставленные украинские чиновники.

"Мы вынудили Россию идти по коридору, который мы для нее приготовили", говорят высокопоставленные источники liga.net.

По их словам, в поместную церковь могут перейти от трети до половины прихожан УПЦ Московского патриархата.

Россияне же готовятся противостоять автокефалии внутри Украины. Источники издания в силовых ведомствах утверждают, что УПЦ МП превращает свои храмы в крепости и собирает "православную армию": "Постоянно курсируют автобусы с людьми, материалами. Мы фиксируем эти действия, разрабатываем контрмеры на случай провокаций", — говорят в спецслужбах.

Напомним, накануне Вселенский патриарх принял решение о назначении представителей Константинопольской церкви в Украине.

В РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

В свою очередь, в УПЦ КП объяснили смысл назначения экзархов в Киев.