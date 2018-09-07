В УПЦ КП объяснили смысл назначения экзархов в Киев

7 сентября 2018, 22:34

Священнослужители, откомандированные в Киев волей Варфоломея, давно сотрудничают с украинской церковью.

Архиепископ Евстратий (Зоря) отметил, что назначение экзархов - важный знак
Архиепископ Евстратий (Зоря) отметил, что назначение экзархов - важный знак / Главред

Украинская православная церковь Киевского патриархата горячо поддерживает и приветствует назначение в Киев экзархов (представителей) Вселенского патриарха Варфоломея.

"7 сентября 2018 Генеральный секретарь Священного Синода Вселенского Патриархата распространил сообщение о назначении Вселенским Патриархатом Его Преосвященства Архиепископа Даниила Памфилийскому из Соединенных Штатов и Его Преосвященства Епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верянам в своих странах во Вселенском Патриархате, - как своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине. В Киевском Патриархате приветствуют это решение Вселенского Патриархата и ожидают плодотворное сотрудничество с экзархом Преосвященными Архиепископом Даниилом и епископом Иларионом в подготовке к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине, как это было ранее оговорено", - в пятницу, 7 сентября, написал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря в Fаcebook.

Зоря отметил, что священнослужители, откомандированные в Киев волей Варфоломея, давно сотрудничают с украинской церковью - так, преосвященные владыки Иларион и Даниил уже выполняли обязанность личных представителей Вселенского патриарха во время переговоров по объединению Православных Церквей в Украине, которые проходили в 2015 году.

Также владыки неоднократно были делегированы Вселенским патриархом для представления Константинопольской Матери Церкви на торжественных мероприятиях в Украине, последний раз - в июле этого года во время празднования 1030-летия Крещения Руси-Украины.

"Назначение Вселенским Патриархом своих экзарха в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине, проведение соответствующих встреч и консультаций", - пишет священнослужитель.

Он уточняет, что звание или титул Экзарха в данном случае означает личные полномочия Вселенского патриарха представлять его личность и Церковь при выполнении конкретной задачи - подготовки к предоставления автокефалии. Для светской аудитории функции Экзарха в данном случае могут быть сопоставимы с функциями Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Читайте такжеВ РПЦ грозят Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве"Такой, личный экзархат, следует отличать от другой - территориальной, формы Экзархата, который в ХХ веке существовал в Украине в Русской Православной Церкви. Во избежание недоразумений следует объяснить, что назначение экзархом не означает образования новой церковной юрисдикции в форме Экзархата", - разъяснил Зоря.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

Как известно, Архиерейский собор решил, что может предоставлять автокефалию без согласия других церквей.

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