В РПЦ грозят Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве

Вселенский патриарх Варфоломей / фото: stopoikumena.ru

Назначение Вселенским патриархатом своих представителей в Киеве является грубым вторжением на территорию РПЦ и не останется без ответа, заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Назначение Константинопольским патриархом своих представителей-епископов в Украине - без согласования с патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата", - подчеркнул он.

Легойда также добавил, что такие действия Вселенского патриархата "не могут остаться без ответа", пишет "Интерфакс".

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

Как известно, Архиерейский собор решил, что может предоставлять автокефалию без согласия других церквей.