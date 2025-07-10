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Брэд Питт хочет заполучить личные сообщения Анджелины Джоли: зачем ему это надо

Алена Кюпели
10 июля 2025, 08:37обновлено 10 июля, 09:32
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Голливудские актеры развелись несколько лет назад.
Анджелина Джоли, Брэд Питт
Анджелина Джоли, Брэд Питт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Чего хочет добиться Брэд Питт
  • Что ему нужно от Анджелины Джоли

Брэд Питт подал ходатайство о предоставлении доступа к личной переписке своей бывшей жены Анджелины Джоли в преддверии судебного процесса над бывшей парой по делу французской винодельни Château Miraval.

Согласно юридическим документам, полученным Page Six, актер просит суд обязать Алексея Олейника из Stoli Group раскрыть его переписку с актрисой из "Tomb Raider" и дать показания под присягой.

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В документах, поданных в июне, Питт утверждает, что он "пытался встретиться и обсудить" с Олейником этот юридический вопрос, но пока не добился никакого прогресса.

Анджелина Джоли, Брэд Питт
Анджелина Джоли, Брэд Питт / ua.depositphotos.com

Питт утверждает, что Олейник, уроженец Швейцарии, "отказался" подчиняться требованиям судебной процедуры, основанной на швейцарском "праве, согласно которому иностранные граждане не могут приезжать в Калифорнию для дачи показаний".

Адвокаты актёра утверждают, что судебная практика, на которую ссылается Олийник, "не применима" в данном случае, поскольку Питт просит о "дистанционном допросе в стране проживания Олийника".

50-летняя Джоли и 61-летний Питт приобрели винодельню вместе во время своих отношений.

После того, как бывшие супруги расстались, звезда "Малефисенты" продала свою долю, что, по словам Питта, было "мстительной" попыткой отомстить ему во время их тяжёлого развода.

Анджелина Джоли, Брэд Питт
Анджелина Джоли, Брэд Питт / ua.depositphotos.com

Питт выступил против продажи и подал в суд на свою теперь уже бывшую жену по этому вопросу в 2022 году.

В заявлении от 30 июня Питт утверждает, что Олийник "действовал по указанию своего начальника, главы Stoli Юрия Шефлера", выступая "ключевым оперативником" при покупке, что делает его "несомненно одним из самых важных свидетелей по этому делу".

Судья ещё не вынес решения по этому вопросу.

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Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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