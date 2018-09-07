Вселенский патриарх назначил представителей Константинопольской церкви в Украине

Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

Оба церковных иерарха являются действующими служителями церкви - они служат в православных церквях в своих странах, говорится в сюжете ТСН.

На днях в Стамбуле завершился большой архиерейский Собор. Главным на нем был вопрос украинской автокефалии; церковные иерархи были заранее проинформированы о решении Патриарха Варфоломея предоставить автокефалию украинской церкви и не высказывали принципиальных возражений. Следующим шагом должно быть окончательное принятие документов на Священном синоде. Вероятно, это произойдет уже в октябре.

Читайте такжеРПЦ заявила, что Варфоломей еретик, а УПЦ МП - что он безграмотенВопрос предоставления автокефалии, вполне вероятно, будет рассматриваться одновременно с вопросом снятия анафемы с нынешнего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарха Филарета, которого отлучила от церкви РПЦ 20 лет назад - за создание Киевского патриархата.

Напомним, Архиерейский собор решил, что может предоставлять автокефалию без согласия других церквей.