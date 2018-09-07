РПЦ заявила, что Варфоломей еретик, а УПЦ МП - что он безграмотен

Решение Константинопольской церкви и персонально Варфоломея уже раскритиковали в РПЦ и УПЦ МП / РПЦ

В недрах российской церкви доклад патриарха Варфоломея на соборе в Стамбуле, где тот заявил об исключительных правах Константинопольской церкви на решение проблем православного мира, вызвал бурление и сильные эмоции, временами переходящие в ярость. Чины российкой церкви окончательно перестали стесняться в выражениях в адрес Варфоломея.

Так, член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков заявил, что выступление патриарха является ересью и тенденцией к так называемому "восточному папизму", сообщает российский Интерфакс-Религия.

Читайте такжеУрон от автокефалии Путин не сможет починить танками - BloombergВ то же время в УПЦ МП заявили, что доклад Варфоломея - "провокация", а сам патриарх ужасающе безграмотен в "украинском вопросе".

"Трудно поверить, чтобы этот безграмотный со всех точек зрения (с канонической, исторической и даже литературной) текст мог произнести уважающий себя церковный иерарх", - заявил глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

Напомним, Архиерейский собор решил, что может предоставлять автокефалию без согласия других церквей.