Автокефалию УПЦ могут рассматривать одновременно со снятием анафемы с Филарета - СМИ

4 сентября 2018, 09:49

Позиция Константинополя о предоставления Украине автокефалии остается неизменной.

Филарет
Патриарх Филарет / фото:focus.ua

Вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви могут рассматривать одновременно с вопросом снятия анафемы с главы УПЦ КП патриарха Филарета.

При этом позиция Константинополя о предоставления Украине автокефалии остается неизменной, говорится в материале ТСН.

Отмечается, что на завершимся в Стамбуле большом архиерейском Соборе, "украинский вопрос" был главным, а окончательное принятие документов на Священном синоде ожидается в октябре. Иерархи были проинформированы об этом решении Патриарха Варфоломея и не высказывали принципиальных возражений.

Ранее сообщалось о том, что патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет попросил Константинопольского патриарха Варфоломея отменить анафему, которую на него наложила Русская православная церковь.

Напомним, Архиерейский собор решил, что может предоставлять автокефалию без согласия других церквей.

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