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Удар по режиму Путина в 500%: у Зеленского раскрыли планы США

Андрей Ганчук
7 июля 2025, 20:20
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Законопроект Грэма-Блюменталя все-таки примут, но в документ внесут изменения, считают в Офисе президента.
Путин, санкции против России
США внезапно введут санкции против России - советник Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Главное:

  • США определятся с законопроектом о санкциях против России в сентябре
  • В документ внесут изменения
  • Санкции США станут внезапными

Законопроект авторства сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который предусматривает пошлины в 500% против стран-покупателей российских энергоносителей, все-таки примут. Но документ изменят. Решение Соединенных Штатов наверняка станет внезапным. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк.

Как сообщает УНИАН, чиновник рассказал, что в Соединенных Штатах, в том числе и в команде Трампа, идут дискуссии относительно данного законопроекта. Сроки принятия неизвестны, но "по аналогии с ударом США по Ирану, это может произойти внезапно".

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Кроме того, по его словам, на базе G7 идут дискуссии о создании группы, которая бы осуществляла контроль выполнения западных санкций.

Владислав Власюк подчеркнул, что идею новых американских санкций против России поддерживает большинство партнеров и союзников Украины. Впрочем, американцы пока думают.

Согласно прогнозу Власюка, США окончательно определятся со своим ответом в сентябре.

санкции
Кратко о санкциях против России / Инфографика: Главред

Санкции США против России – новости по теме:

Как сообщал Главред, в конце июня сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сказал, что Трамп дал зеленый свет на продвижение законопроекта о пошлинах в 500% против тех, кто покупает энергоносители у РФ. По словам Грэма, документ примут после июльской паузы в Сенате.

Страны-партнеры Украины должны принять новые и жесткие санкции против России, чтобы Москва вернулась к реальности, сказал спикер МИД Георгий Тихий. Так он ответил на возвращение российских властей к ультимативной риторике 2022 года.

Путин намерен продолжать воевать, и деньги у него не закончатся, считает бывший замминистра финансов РФ, экономист Сергей Алексашенко. В интервью Главреду он сказал о том, что все прогнозы о сокращении военных расходов Кремль закладывает исключительно на послевоенное время, а во время войны траты на армию не снизятся.

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О персоне: Владислав Власюк

Владислав Власюк - украинский адвокат, действующий советник главы Офиса президента Украины, экс-гендиректор Директората по правам человека Министерства юстиции (2017-2019), занимал руководящие должности в Департаменте патрульной полиции (2015-2016), пишет "Рух ЧЕСНО".

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