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Путин готов тратить больше денег на войну: сколько у него еще есть в запасе

Ангелина Подвысоцкая
7 июля 2025, 22:55
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Сергей Алексашенко заявил, что нынешний уровень военных расходов соответствует амбициям Путина.
Путин готов тратить больше денег на войну: сколько у него еще есть в запасе
Есть ли у РФ возможность увеличивать финансирование войны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео на YouTube

Российский диктатор Владимир Путин готов тратить больше денег на войну. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко.

В России ВВП можно разделить на три части:

  • текущее содержание вооруженных сил;
  • прямые расходы на ведения боевых действий:
    • выплаты военнослужащим (зарплаты, выплаты семьям погибших);
    • текущие расходы (топливо, питание, медицина);
  • расходы на вооружение и боеприпасы:
    • классические вооружения (танки, пушки, снаряды, в определенной мере ракеты);
    • современные средства ведения войны (дроны, средства радиоэлектронной борьбы, оптические приборы и так далее).

Эксперт утверждает, что лишь на содержание вооруженных сил (военные городки, части, подводные лодки, Северный флот) ежегодно уходило коло 3% ВВП.

видео дня

Он считает, что если набрать в армию больше людей, то придется увеличить финансирование и второго пункта - выплаты военнослужащим.

"Сегодня, по усредненным оценкам, в Украине или на границе с Украиной российская группировка составляет примерно 750 тысяч человек. Если увеличить эту численность, предположим, в полтора-два раза, то, соответственно, и расходы вырастут. Но вопрос в том, что уже три года, с осени 2022 года, мы видим, что Генштаб России избегает масштабной мобилизации. Он понимает, что ему 300–400 тысяч человек одномоментно не нужно. Ему нужно примерно 30 тысяч в месяц, которых он набирает — это его устраивает. Поэтому я не вижу особой необходимости для Путина или российского Минфина увеличивать военные расходы", - говорит Алексашенко.

Смотрите интервью с Сергеем Алексашенко на Главреде:

У РФ есть резервы, чтобы наращивать производство дронов, средств радиоэлектронной борьбы, оптические приборы и подобное.

"Это производство в России, по большому счету, сборочное. Оно не требует больших инвестиций и сверхточного оборудования — оно требует закупки комплектующих и сборки. И вот здесь у России, я бы сказал, есть резерв для наращивания. Последняя сводка Росстата по промышленному производству за 5 месяцев этого года показывает: по таким статьям, как компьютеры, радиоэлектронные устройства и сопутствующие компоненты, рост к прошлому году составил от 25 до 45%", - объяснил он.

Алексашенко убежден, что нынешний уровень военных расходов соответствует амбициям Путина. Диктатор считает, что 750 тысяч оккупантов и тех объемов поставок вооружения и боеприпасов ему хватит, чтобы "додавить" Украину.

"Увеличивать расходы вдвое — не имеет смысла. Увеличить на 10 % — да, он может. Но тут все упирается в расчеты Минфина, индекс инфляции, изменение цен на комплектующие. В случае, например, если ослабнет рубль — импорт подорожает", - сказал он.

Проблемы в экономике РФ - что известно

Как рассказывал Главред ранее, война затягивает экономику РФ в неизбежную пропасть. Все чаще звучат мысли, что без остановки боевых действий страна может погрузиться в масштабный кризис.

Также недавно Кремль предупредили о катастрофе, похожей на ту, как при развале СССР. По словам аналитиков, несмотря на формальное отсутствие рецессии, Россия постепенно погружается в длительную экономическую стагнацию.

В свою очередь полковник запаса ВСУ Олег Жданов назвал сценарий окончания войны. Последствия перевода экономики РФ на военные рельсы явно не самые светлые, считает эксперт.

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О персоне: Сергей Алексашенко

Сергей Алексашенко — российский оппозиционный экономист. Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов РФ.

Кандидат экономических наук.

С 2013 года живет в США. Выступает с резкой критикой российской власти, особенно после 2014 года. Один из соучредителей Фонда Бориса Немцова и член Антивоенного комитета России. В ноябре 2023 года внесен российскими властями в список "иноагентов".

Проводит разборы состояния российской экономики в контексте войны в Украине и санкций.

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