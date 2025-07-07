Путин готов тратить больше денег на войну: сколько у него еще есть в запасе

Российский диктатор Владимир Путин готов тратить больше денег на войну. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко.
В России ВВП можно разделить на три части:
- текущее содержание вооруженных сил;
- прямые расходы на ведения боевых действий:
- выплаты военнослужащим (зарплаты, выплаты семьям погибших);
- текущие расходы (топливо, питание, медицина);
- расходы на вооружение и боеприпасы:
- классические вооружения (танки, пушки, снаряды, в определенной мере ракеты);
- современные средства ведения войны (дроны, средства радиоэлектронной борьбы, оптические приборы и так далее).
Эксперт утверждает, что лишь на содержание вооруженных сил (военные городки, части, подводные лодки, Северный флот) ежегодно уходило коло 3% ВВП.
Он считает, что если набрать в армию больше людей, то придется увеличить финансирование и второго пункта - выплаты военнослужащим.
"Сегодня, по усредненным оценкам, в Украине или на границе с Украиной российская группировка составляет примерно 750 тысяч человек. Если увеличить эту численность, предположим, в полтора-два раза, то, соответственно, и расходы вырастут. Но вопрос в том, что уже три года, с осени 2022 года, мы видим, что Генштаб России избегает масштабной мобилизации. Он понимает, что ему 300–400 тысяч человек одномоментно не нужно. Ему нужно примерно 30 тысяч в месяц, которых он набирает — это его устраивает. Поэтому я не вижу особой необходимости для Путина или российского Минфина увеличивать военные расходы", - говорит Алексашенко.
Смотрите интервью с Сергеем Алексашенко на Главреде:
У РФ есть резервы, чтобы наращивать производство дронов, средств радиоэлектронной борьбы, оптические приборы и подобное.
"Это производство в России, по большому счету, сборочное. Оно не требует больших инвестиций и сверхточного оборудования — оно требует закупки комплектующих и сборки. И вот здесь у России, я бы сказал, есть резерв для наращивания. Последняя сводка Росстата по промышленному производству за 5 месяцев этого года показывает: по таким статьям, как компьютеры, радиоэлектронные устройства и сопутствующие компоненты, рост к прошлому году составил от 25 до 45%", - объяснил он.
Алексашенко убежден, что нынешний уровень военных расходов соответствует амбициям Путина. Диктатор считает, что 750 тысяч оккупантов и тех объемов поставок вооружения и боеприпасов ему хватит, чтобы "додавить" Украину.
"Увеличивать расходы вдвое — не имеет смысла. Увеличить на 10 % — да, он может. Но тут все упирается в расчеты Минфина, индекс инфляции, изменение цен на комплектующие. В случае, например, если ослабнет рубль — импорт подорожает", - сказал он.
Проблемы в экономике РФ - что известно
Как рассказывал Главред ранее, война затягивает экономику РФ в неизбежную пропасть. Все чаще звучат мысли, что без остановки боевых действий страна может погрузиться в масштабный кризис.
Также недавно Кремль предупредили о катастрофе, похожей на ту, как при развале СССР. По словам аналитиков, несмотря на формальное отсутствие рецессии, Россия постепенно погружается в длительную экономическую стагнацию.
В свою очередь полковник запаса ВСУ Олег Жданов назвал сценарий окончания войны. Последствия перевода экономики РФ на военные рельсы явно не самые светлые, считает эксперт.
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О персоне: Сергей Алексашенко
Сергей Алексашенко — российский оппозиционный экономист. Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов РФ.
Кандидат экономических наук.
С 2013 года живет в США. Выступает с резкой критикой российской власти, особенно после 2014 года. Один из соучредителей Фонда Бориса Немцова и член Антивоенного комитета России. В ноябре 2023 года внесен российскими властями в список "иноагентов".
Проводит разборы состояния российской экономики в контексте войны в Украине и санкций.
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