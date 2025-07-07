Кратко:
- Лавров "пожаловался" на украинизацию в Украине
- Лавров зовет Венгрию в "коалицию ущемленных"
Руководитель министерства страны-оккупанта России Сергей Лавров предложил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, дескать, вместе бороться против "принудительной украинизации" россиян и венгров в Украине.
В интервью Magyar Nemzet он решил повторить привычные тезисы российской пропаганды и обвинил Украины "преследовании и убийствах русских" и "нарушении прав русскоязычных".
Российский так называемый главный дипломат призвал Будапешт, мол, вместе бороться против украинизации.
"Другие этнические группы, в том числе венгры, румыны, поляки, болгары, армяне, белорусы и греки подвергаются принудительной украинизации…Сейчас Россия и Венгрия открыто высказываются в защиту своих соотечественников. И мы можем объединить усилия в этом вопросе", - подчеркнул Сергей Лавров.
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Как сообщал Главред, ранее глава Кремля Владимир Путин повторил свой "ультиматум" Украине для завершения войны. Россия "хочет", чтобы украинское государство стало нейтральным, а оккупированные территории Украины, мол, были признаны "российскими".
Позже Сергей Лавров назвал будто бы требования России по "денацификации" и "демилитаризации" Украины. При это Москва "хочет", чтобы официальный Киев признал четыре украинских региона вместе с Крымом, якобы "российскими" территориями.
Денацификация должна начаться с Москвы – так прокомментировал слова Лаврова представитель МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, отношение России к другим народам указывает на необходимости такой политики.
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О персоне: Сергей Лавров?
Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.
С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
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