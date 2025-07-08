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Украина использует на фронте рыболовные сети для ловли дронов врага – NYT

Виталий Кирсанов
8 июля 2025, 08:27
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Благодаря тому, что сетки имеют плотное плетение, они могут запутать пропеллеры дронов и обездвижить оружие.
Украина использует на фронте рыболовные сети
Украина использует на фронте рыболовные сети / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Сетки устанавливаются "вдоль всей линии фронта, от востока до юга"
  • На военные транспортные средства также установили клетки из сеток

Украина использует на востоке рыболовные сети для того, чтобы ловить российские дроны. Сетки растянуты над дорогами, которые ведут к горячим точкам, над военными блокпостами и артиллерийскими позициями. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что сети шьют в городах, которые далеки от фронта, или доставляют из северных портов, а также дарят рыбаки, которым они уже не нужны.

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"Их цель - препятствовать российским дронам, которые сейчас роятся в небе над линией фронта и налетают практически на все, что движется, будь то бронированная машина, мчащаяся для пополнения запасов войск, или солдат, прячущийся в лесополосе", - добавляют в материале.

Благодаря тому, что сетки имеют плотное плетение, они могут запутать пропеллеры дронов и обездвижить оружие. Поэтому это средство является простым, но эффективным для противодействия дронам, которые обычно движутся очень быстро, чтобы можно было их сбить.

Также в NYT напомнили, что РФ чаще использует дроны на оптоволокне. Таким образом их невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому сетки стали одним из немногих способов, чтобы поймать дроны до того, как они начнут атаковать.

"Военные инженеры заметили, что даже обычная рыболовная сетка может остановить или повредить вражеский дрон", - сказал руководитель отдела связи инженерных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Максим Кравчук.

По его словам, сейчас сетки устанавливаются "вдоль всей линии фронта, от востока до юга".

В то же время эксперт по вопросам технологической войны в Центре анализа европейской политики Федерико Борсари отметил, что Россия стала первой, кто применил сетки в этой войне. Это было сделано в 2023 году, однако в ограниченном масштабе.

"Тогда российские войска использовали сетки для противодействия небольшим атакующим квадрокоптерам, которые Украина применяла для ударов по солдатам и транспортным средствам", - напомнили в материале.

В свою очередь сейчас Украина планирует накрыть сетками главные дороги вдоль всей линии фронта, создав так называемые "сетчатые коридоры", благодаря которым транспорт сможет передвигаться безопаснее.

"Этот проект постепенно меняет ландшафт украинской линии фронта. Дороги, которые когда-то были окаймлены траншеями и колючей проволокой, теперь также накрыты сетками, подвешенными на тросах между столбами. Проезжая по ним, чувствуешь себя будто в прозрачном туннеле", - подчеркнули в NYT.

Кроме того, на военные транспортные средства также установили клетки из сеток, через которые дроны взрываются в нескольких метрах от машины, минимизируя удар.

"Использование сеток отражает определяющую особенность этой войны, где устаревшие, но эффективные средства защиты часто противостоят самому современному оружию", - отметили в издании.

Также для сбивания дронов некоторые украинские подразделения до сих пор используют пулеметы времен Второй мировой войны. В то же время представитель Херсонского городского совета призвал жителей носить с собой ножницы, чтобы перерезать оптоволоконные кабели, которые могут быть подключены к беспилотникам.

"С военной точки зрения, российское вторжение в Украину является ярким примером сочетания старого и нового", - добавил Борсари.

Из-за того, что сетками нужно потенциально покрыть сотни километров дорог, Украина сейчас обращается к благотворительным организациям, чтобы получить больше сеток.

В частности основатель шведской некоммерческой организации OperationChange Людвиг Раместам заявил, что в этом году организация передала 250 тонн сеток.

"Мы даем этим сеткам вторую жизнь", - подчеркнул он и пошутил, что его организация планирует "опустошить гавани".

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный обозреватель Константин Машовец заявил, что положение войск страны-агрессора России в Сумской области ухудшается. Силы обороны Украины продвигаются флангами и сумели взять в клещи некоторые позиции противника.

Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты пытаются прорваться к границам Днепропетровской области. Враг на Покровском направлении захватил сразу два села - Новоукраинка и Зеленый Кут, расположенные вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сказал, что ситуация на Днепропетровщине довольно напряженная. Атаки врага на этом направлении связаны с наступлением на Покровск.

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