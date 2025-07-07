В "Дії" появился сервис не для всех: кому доступна услуга и как ее использовать

Министерство цифровой трансформации запускает сервис, который помогает ветеранам получать услуги быстро и удобно через "Дію".

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Разработчики обещают расширять перечень услуг в "Ветеран PRO" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В приложении "Дія" запустили сервис "Ветеран PRO" для ветеранов

Доступные услуги со статусом, субсидиями, спортом и жильем

В "Дії" появился новый цифровой сервис - "Ветеран PRO", который упрощает доступ к важным услугам для ветеранов и членов их семей.

О запуске сервиса 7 июля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, новая функция позволяет получать необходимые услуги быстрее и удобнее прямо со смартфона.

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"Проект реализован Министерством по делам ветеранов совместно с Минцифрой и при поддержке Программы развития ООН в рамках 'Проекта поддержки Действия', который финансируется Швецией", - отметил Федоров.

Как пользоваться "Ветеран PRO"

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно:

Скачать или обновить приложение "Дія" и пройти авторизацию.

В разделе "Услуги" найти пункт "Ветеран PRO".

Выбрать одну из доступных услуг.

Какие услуги уже доступны

На старте пользователям доступны следующие функции:

Поиск специалиста по поддержке ветеранов и демобилизованных.

Сервис "Ветеранский спорт".

Программа доступного жилья "еОселя".

Программа восстановления поврежденного жилья "еВідновлення".

Оформление статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

Подача заявления на получение субсидии.

Разработчики обещают, что перечень услуг будет расширяться. Конкретные сроки и направления дополнений пока не разглашаются.

Что еще можно делать в "Дії":

Приложение "Дія" упрощает многие бюрократические процессы, и переоформление автомобиля - не исключение. Часто у водителей возникает проблема, как переоформить машину с одного владельца на другого и не потратить при этом много времени. "Дія" - лучший вариант в этой ситуации.

Также в мобильном приложении "Дія" началось бета-тестирование нового документа - цифрового разрешения на оружие.

Кроме того, в приложение "Дія" добавили новую услугу для водителей - замену техпаспорта онлайн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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