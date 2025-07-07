В "Дії" появился сервис не для всех: кому доступна услуга и как ее использовать

Кратко:
- В приложении "Дія" запустили сервис "Ветеран PRO" для ветеранов
- Доступные услуги со статусом, субсидиями, спортом и жильем
В "Дії" появился новый цифровой сервис - "Ветеран PRO", который упрощает доступ к важным услугам для ветеранов и членов их семей.
О запуске сервиса 7 июля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, новая функция позволяет получать необходимые услуги быстрее и удобнее прямо со смартфона.
"Проект реализован Министерством по делам ветеранов совместно с Минцифрой и при поддержке Программы развития ООН в рамках 'Проекта поддержки Действия', который финансируется Швецией", - отметил Федоров.
Как пользоваться "Ветеран PRO"
Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно:
- Скачать или обновить приложение "Дія" и пройти авторизацию.
- В разделе "Услуги" найти пункт "Ветеран PRO".
- Выбрать одну из доступных услуг.
Какие услуги уже доступны
На старте пользователям доступны следующие функции:
- Поиск специалиста по поддержке ветеранов и демобилизованных.
- Сервис "Ветеранский спорт".
- Программа доступного жилья "еОселя".
- Программа восстановления поврежденного жилья "еВідновлення".
- Оформление статуса лица с инвалидностью вследствие войны.
- Подача заявления на получение субсидии.
Разработчики обещают, что перечень услуг будет расширяться. Конкретные сроки и направления дополнений пока не разглашаются.
Что еще можно делать в "Дії":
Приложение "Дія" упрощает многие бюрократические процессы, и переоформление автомобиля - не исключение. Часто у водителей возникает проблема, как переоформить машину с одного владельца на другого и не потратить при этом много времени. "Дія" - лучший вариант в этой ситуации.
Также в мобильном приложении "Дія" началось бета-тестирование нового документа - цифрового разрешения на оружие.
Кроме того, в приложение "Дія" добавили новую услугу для водителей - замену техпаспорта онлайн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
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О персоне: Михаил Федоров
Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.
В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.
Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.
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