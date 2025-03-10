"Давно ждали": в приложение "Дія" добавили разрешение на оружие

Разрешение запущено на основе электронного реестра оружия, заработавшего в 2023 году.

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В приложение "Дія" добавили разрешение на оружие / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с ТК Федорова

Кратко:

Документ пока будет работать в формате бета-тестирования

Электронное разрешение в приложении невозможно подделать

В мобильном приложении "Дія" началось бета-тестирование нового документа – цифрового разрешения на оружие. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмм.

"Документ, которого вы давно ждали, уже в "Дії". Пользуйтесь цифровым разрешением на оружие, генерируйте выписку из Единого реестра оружия, получайте уведомление об истечении срока действия документа", - написал он. видео дня

Разрешение запущено на основе электронного реестра оружия, заработавшего в 2023 году.

По словам Федорова, сначала документ будет работать в формате бета-тестирования. Пользователи смогут сгенерировать разрешение в "Дії", просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа. На исходе его действия будет приходить push-уведомление о истечении срока, и тогда можно будет продлить разрешение онлайн через сайт МВД.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить "Дію" и добавить документ.

По мнению Федорова, электронное разрешение в приложении невозможно подделать, полиция сможет мгновенно проверять его легальность и информацию о владельце, что уменьшает риск незаконного обращения оружия.

Что еще можно делать в "Дії":

Приложение "Дія" упрощает немало бюрократических процессов, и переоформление автомобиля - не исключение. Часто у водителей возникает проблема, как переоформить машину с одного владельца на другого и не потратить при этом много времени. "Дія" - лучший вариант в данной ситуации.

26 декабря на Едином портале государственных услуг "Дія" возобновили бронирование работников. "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, а также проверяет соответствие требованиям.

В Украине вводят новую карту, на которую будут приходить выплаты от государства - "Дія.Карта".

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Что такое "Дія"? "Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне. Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги: оплата штрафов за нарушение ПДД;

оплата долгов по исполнительным производствам;

возможность делиться копиями цифровых документов;

проверка действительности цифровых документов другого человека.

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