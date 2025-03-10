"Давно ждали": в приложение "Дія" добавили разрешение на оружие

Кратко:
- Документ пока будет работать в формате бета-тестирования
- Электронное разрешение в приложении невозможно подделать
В мобильном приложении "Дія" началось бета-тестирование нового документа – цифрового разрешения на оружие. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмм.
"Документ, которого вы давно ждали, уже в "Дії". Пользуйтесь цифровым разрешением на оружие, генерируйте выписку из Единого реестра оружия, получайте уведомление об истечении срока действия документа", - написал он.видео дня
Разрешение запущено на основе электронного реестра оружия, заработавшего в 2023 году.
По словам Федорова, сначала документ будет работать в формате бета-тестирования. Пользователи смогут сгенерировать разрешение в "Дії", просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа. На исходе его действия будет приходить push-уведомление о истечении срока, и тогда можно будет продлить разрешение онлайн через сайт МВД.
Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить "Дію" и добавить документ.
По мнению Федорова, электронное разрешение в приложении невозможно подделать, полиция сможет мгновенно проверять его легальность и информацию о владельце, что уменьшает риск незаконного обращения оружия.
Что еще можно делать в "Дії":
Приложение "Дія" упрощает немало бюрократических процессов, и переоформление автомобиля - не исключение. Часто у водителей возникает проблема, как переоформить машину с одного владельца на другого и не потратить при этом много времени. "Дія" - лучший вариант в данной ситуации.
26 декабря на Едином портале государственных услуг "Дія" возобновили бронирование работников. "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, а также проверяет соответствие требованиям.
В Украине вводят новую карту, на которую будут приходить выплаты от государства - "Дія.Карта".
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Что такое "Дія"?
"Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне.
Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги:
- оплата штрафов за нарушение ПДД;
- оплата долгов по исполнительным производствам;
- возможность делиться копиями цифровых документов;
- проверка действительности цифровых документов другого человека.
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