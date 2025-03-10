Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Давно ждали": в приложение "Дія" добавили разрешение на оружие

Виталий Кирсанов
10 марта 2025, 13:50
55
Разрешение запущено на основе электронного реестра оружия, заработавшего в 2023 году.
Дія
В приложение "Дія" добавили разрешение на оружие / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с ТК Федорова

Кратко:

  • Документ пока будет работать в формате бета-тестирования
  • Электронное разрешение в приложении невозможно подделать

В мобильном приложении "Дія" началось бета-тестирование нового документа – цифрового разрешения на оружие. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмм.

"Документ, которого вы давно ждали, уже в "Дії". Пользуйтесь цифровым разрешением на оружие, генерируйте выписку из Единого реестра оружия, получайте уведомление об истечении срока действия документа", - написал он.

видео дня

Разрешение запущено на основе электронного реестра оружия, заработавшего в 2023 году.

По словам Федорова, сначала документ будет работать в формате бета-тестирования. Пользователи смогут сгенерировать разрешение в "Дії", просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа. На исходе его действия будет приходить push-уведомление о истечении срока, и тогда можно будет продлить разрешение онлайн через сайт МВД.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить "Дію" и добавить документ.

По мнению Федорова, электронное разрешение в приложении невозможно подделать, полиция сможет мгновенно проверять его легальность и информацию о владельце, что уменьшает риск незаконного обращения оружия.

Что еще можно делать в "Дії":

Приложение "Дія" упрощает немало бюрократических процессов, и переоформление автомобиля - не исключение. Часто у водителей возникает проблема, как переоформить машину с одного владельца на другого и не потратить при этом много времени. "Дія" - лучший вариант в данной ситуации.

26 декабря на Едином портале государственных услуг "Дія" возобновили бронирование работников. "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, а также проверяет соответствие требованиям.

В Украине вводят новую карту, на которую будут приходить выплаты от государства - "Дія.Карта".

Читайте также:

Что такое "Дія"?

"Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне.

Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги:

  • оплата штрафов за нарушение ПДД;
  • оплата долгов по исполнительным производствам;
  • возможность делиться копиями цифровых документов;
  • проверка действительности цифровых документов другого человека.
    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    оружие ДІЯ Михаил Федоров
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

    Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

    14:40Украина
    У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

    У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

    13:58Война
    США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

    США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

    13:22Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Украина под влиянием мощной магнитной бури: сколько продлится шторм

    Украина под влиянием мощной магнитной бури: сколько продлится шторм

    Налет "отпадет сам" за 30 минут: названо лучшее средство для чистки унитаза

    Налет "отпадет сам" за 30 минут: названо лучшее средство для чистки унитаза

    Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

    Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

    4 самых больших трудоголиков среди знака зодиака

    4 самых больших трудоголиков среди знака зодиака

    Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

    Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

    Последние новости

    15:08

    Евровидение-2025: Украина возвращается в десятку лучших по версии букмекеров

    14:40

    Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

    13:58

    У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

    13:50

    "Давно ждали": в приложение "Дія" добавили разрешение на оружие

    13:45

    Всего один секрет: рецепт воздушного кулича, настоящий восторгВидео

    Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕСТрамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС
    13:22

    США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

    12:53

    5 знаков зодиака, которые любят роскошь

    12:35

    Есть ли угроза окружения ВСУ в Курской области: ветеран сделал заявление

    12:32

    Олеся Жураковская попала в ДТП - подробности

    Реклама
    12:27

    Эффективнее спецназа НАТО: эксперт рассказал, чем Европа может усилить УкраинуЭксклюзив

    12:10

    Трамп анонсировал большие события после переговоров в Саудовской Аравии

    12:07

    "Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

    11:52

    "Увеличили эффективность дронов на 22%": Сырский поделился новыми успехами ВСУ

    11:20

    Переговоры в Саудовской Аравии могут стать "последним шансом" для Киева - The Economist

    11:02

    ВСУ сорвали наступление РФ с бронетехникой: ситуация возле Покровска изменилась

    10:46

    Китайский гороскоп на завтра 11 марта: Кроликам - страх, Драконам - гнев

    10:29

    США готовятся к новой встрече с россиянами: СМИ назвали дату

    10:18

    Пришло "время гривни": что будет с курсом и стоит ли покупать валюту

    09:56

    Будет рекордный урожай: какое удобрение любит болгарский перец

    09:37

    Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на Курщине

    Реклама
    09:22

    Дивный новый мир Маскамнение

    09:06

    "Дальше он сам": Павел Зибров рассказал о своем таинственном сыне

    09:05

    Переговоры США и Украины: стало известно, что Украина предложит в Джидде

    09:05

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 марта (обновляется)

    09:00

    Самолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - Криволап

    08:32

    Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    08:29

    "Важен для оккупантов": дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ

    07:56

    Трамп сделал важное заявление о передаче разведданных Украине: что сказал

    07:53

    "Приятно осознавать": Алла Пугачева мощно прошлась по российской журналистке

    07:10

    Где спряталась белка: только "гений головоломок" найдет ее за 10 секунд

    06:55

    Переговоры в Саудовской Аравии: в Reuters назвали цель США

    06:19

    Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии: чего ждать?мнение

    05:57

    Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

    05:00

    Где спрятался полицейский: только идин из пяти найдет копа за 5 секунд

    04:06

    РФ может начать новую войну: появился неожиданный сценарийВидео

    03:32

    "Есть рычаги давления": США могут резко изменить свою позицию в отношении УкраиныВидео

    03:11

    Без стирки и химии: как легко избавиться от неприятного запаха из обуви

    01:30

    "Это самое сильное": Рианна впервые показала свои гламурные роды

    09 марта, воскресенье
    23:51

    Через год после скандального развода: Натали Портман закрутила новый роман

    23:48

    Зеленский сказал, какого результата ожидает от встречи в Саудовской Аравии

    Реклама
    23:17

    Как брат Джей Ди Вэнса воевал за Украину в составе "Волков да Винчи"мнение

    23:08

    Звезда Лиги Смеха оказался в розыске ТЦК - что произошло

    22:47

    Британия передает разведданные Украине: СМИ выяснили, как могут обойти запрет США

    22:16

    "Вы будете отвечать": в США анонсировали "адские санкции" против РФ

    22:14

    Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

    21:26

    РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине

    21:25

    "Я стесняюсь": Леся Никитюк впервые рассказала, чего стыдится в своей внешности

    21:21

    "Мясник из Белого дома": экс-президент Румынии жестко припечатал Трампа

    20:55

    4 самых больших трудоголиков среди знака зодиака

    20:29

    Зачем сажать бархатцы на огороде - невероятная польза цветов

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
    Война с Россией
    Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
    Поздравления
    С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
    Лайфхаки и хитрости
    Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Интересное
    Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Операция в Курской области
    РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять