Как заставить Китай перестать помогать России - назван единственный способ

Соединенные Штаты имеют необходимые инструменты влияния, чтобы заставить Китай перестать поставлять в Россию дроны и оборудование, отметил Власюк.

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Названа серьезная проблема для Украины / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем сказал Власюк:

Поддержка Китаем российского производства остается проблемой для Украины

Изменить ситуацию могут только США

Страны Запада могут ввести санкции против китайских банков

Наиболее серьезной проблемой для Украины остается поставка Китаем дронов, оборудования и материалов в Россию. Об этом советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк заявил во время встречи с журналистами, передает УНИАН.

"Китай продолжает обеспечивать РФ оборудованием, материалами, дронами, которые необходимы для ведения боевых действий, и увеличивает поставки в РФ", - констатировал Власюк. видео дня

По его словам, даже те компоненты, которые формально изготовлены в России, скорее всего, имеют китайское происхождение. Украина пока не имеет инструментов, чтобы повлиять на эти поставки, изменить ситуацию могут только Соединенные Штаты.

Одним из возможных шагов он назвал введение санкций против китайских банков, которые участвуют в расчетах с Россией в обход западных ограничений.

"В 18-м пакете санкций ЕС предусмотрены ограничения против двух китайских банков", - отметил Власюк.

Кроме того, Украина рассматривает санкции против китайской компании, детали которой были обнаружены в сбитом дроне "Шахед".

На вопрос о реакции Китая на украинские ограничения, Власюк ответил, что Пекину это не нравится, хотя и доказательства участия Китая в поддержке России он игнорирует.

В то же время, как отметил уполномоченный президента по вопросам санкций, доля европейских и американских компонентов в российском оружии уменьшилась благодаря усиленному экспортному контролю со стороны западных партнеров.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Политика Китая в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай выразил готовность усиливать стратегическую коммуникацию с Францией для содействия политическому решению "украинского кризиса". Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

Австралийский военный аналитик, отставной генерал Мик Райан отметил, что Китай имеет по меньшей мере три стратегические причины поддерживать длительный конфликт в Украине.

Во время встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, Ван И заявил, что Пекин "не может позволить себе поражения России в Украине".

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О персоне: Владислав Власюк Владислав Власюк - украинский адвокат, действующий советник главы Офиса президента Украины, экс-гендиректор Директората по правам человека Министерства юстиции (2017-2019), занимал руководящие должности в Департаменте патрульной полиции (2015-2016), пишет "Движение ЧЕСТНО".

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