Саммит БРИКС закончился грандиозным провалом для России и Путина - что произошло

Саммит БРИКС завершился провалом для России, которая все больше превращается в балласт в этой организации, отметил Коваленко.

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В СНБО назвали настоящую роль России в БРИКС / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Коваленко:

Саммит БРИКС закончился провалом для России

Путин не прибыл в Бразилию из-за страха ареста

Россия - балласт организации БРИКС

Саммит стран-членов БРИКС в Бразилии стал настоящим провалом для России и лично для военного преступника и диктатора Путина. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, российский диктатор Путин испугался ареста по ордеру международного уголовного суда и отказался от поездки в Бразилию.

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"Китайский лидер Си даже не попытался сделать вид, что ему интересно. А центр внимания заняли прозападные Лула да Силва и Моди", - указывает он.

Коваленко отметил, что вместо этого Путин во время выступления по видеосвязи озвучивал пустые лозунги о "крахе либеральной глобализации" и "экономическом преимуществе БРИКС над G7".

"Но дело в том, что по номинальному ВВП страны БРИКС отстают более чем в два раза. И более 60% этой экономики - это один Китай. Россия же в этой коалиции - балласт", - подчеркивает он.

По словам главы ЦПД, Кремль манипулирует, выдавая ситуацию за "дипломатическую победу", хотя на самом деле БРИКС не стал и не станет антагонистом Запада. Россия не является лидером Глобального Юга - она лишь сырьевой придаток Китая, который продолжает вести торги с Западом, пытаясь получить выгодные условия.

БРИКС / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия вряд ли прекратит финансирование войны против Украины, ведь нынешние расходы для нее являются вполне посильными. Такое мнение высказал оппозиционный экономист, бывший заместитель председателя Центробанка РФ и экс-заместитель министра финансов Сергей Алексашенко.

В то же время аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который имеет связи с российскими властями, предупреждают, что полномасштабное вторжение все больше расшатывает экономику России, и ситуация становится критической.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин анонсировал постепенное сокращение финансирования армии в течение ближайших трех лет, что связано со спадом экономической активности и угрозой рецессии. Об этом сообщает The Telegraph.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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