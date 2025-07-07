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Саммит БРИКС закончился грандиозным провалом для России и Путина - что произошло

Юрий Берендий
7 июля 2025, 23:22
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Саммит БРИКС завершился провалом для России, которая все больше превращается в балласт в этой организации, отметил Коваленко.
Саммит БРИКС закончился грандиозным провалом для России и Путина - что произошло
В СНБО назвали настоящую роль России в БРИКС / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Коваленко:

  • Саммит БРИКС закончился провалом для России
  • Путин не прибыл в Бразилию из-за страха ареста
  • Россия - балласт организации БРИКС

Саммит стран-членов БРИКС в Бразилии стал настоящим провалом для России и лично для военного преступника и диктатора Путина. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, российский диктатор Путин испугался ареста по ордеру международного уголовного суда и отказался от поездки в Бразилию.

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"Китайский лидер Си даже не попытался сделать вид, что ему интересно. А центр внимания заняли прозападные Лула да Силва и Моди", - указывает он.

Коваленко отметил, что вместо этого Путин во время выступления по видеосвязи озвучивал пустые лозунги о "крахе либеральной глобализации" и "экономическом преимуществе БРИКС над G7".

"Но дело в том, что по номинальному ВВП страны БРИКС отстают более чем в два раза. И более 60% этой экономики - это один Китай. Россия же в этой коалиции - балласт", - подчеркивает он.

По словам главы ЦПД, Кремль манипулирует, выдавая ситуацию за "дипломатическую победу", хотя на самом деле БРИКС не стал и не станет антагонистом Запада. Россия не является лидером Глобального Юга - она лишь сырьевой придаток Китая, который продолжает вести торги с Западом, пытаясь получить выгодные условия.

БРИКС Инфографика
БРИКС / Инфографика: Главред

Экономические новости России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия вряд ли прекратит финансирование войны против Украины, ведь нынешние расходы для нее являются вполне посильными. Такое мнение высказал оппозиционный экономист, бывший заместитель председателя Центробанка РФ и экс-заместитель министра финансов Сергей Алексашенко.

В то же время аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который имеет связи с российскими властями, предупреждают, что полномасштабное вторжение все больше расшатывает экономику России, и ситуация становится критической.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин анонсировал постепенное сокращение финансирования армии в течение ближайших трех лет, что связано со спадом экономической активности и угрозой рецессии. Об этом сообщает The Telegraph.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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