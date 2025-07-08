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Уходит эпоха: 80-летний Майкл Дуглас завершает кинокарьеру

Анна Подгорная
8 июля 2025, 01:30
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Дуглас признался, почему принял такое решение.
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас сейчас - актер рассказал о конце карьеры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michaelkirkdouglas, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Майкл Дуглас рассказал о решении уйти из кино
  • Актер мотивировал свое решение

Оскароносный Майкл Дуглас родился в семье актеров и начал свою карьеру в 70-ых. За почти 60 лет в кино он принял участие в более чем 65 кинопроектах.

Однако сейчас 80-летняя звезда готовится навсегда уйти со сцены. Шокирующую для поклонников новость Дуглас сообщил на Международном кинофестивале в Карловых Варах 5-го июля. Он отметил, что не снимается уже три года, так как осознал, что пора остановиться.

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Впрочем, актер не исключает, что может вернуться в кино ради какой-то очень интересной работы. "Я очень напряженно работал почти 60 лет, и я не хочу стать одним из тех, кто упал замертво на съемочной площадке. У меня нет намерений возвращаться. Я не говорю, что я на пенсии, потому что если появится что-то особенное, то я вернусь, а иначе - нет", - цитирует Майкла издание Variety.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с детьми
Майкл Дуглас и с женой Кэтрин Зетой-Джонс и их общими детьми Кэрис и Диланом / instagram.com/michaelkirkdouglas

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Ранее Главред рассказывал о важном решении Дрю Бэрримор. 50-летняя актриса держит курс на натуральное старение, и с большой гордостью показывает, как выглядит сейчас - без макияжа и ретуши.

Также американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях. Лили-Роуз и Джек уже совсем взрослые, и их связь со звездным отцом истончается, что сильно огорчает артиста.

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О персоне: Майкл Дуглас

Майкл Кирк Дулас — американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.

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