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После слухов о разводе: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс вместе вышли на публику

Анна Подгорная
27 мая 2025, 01:30
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Звездные супруги поделились радостной новостью.
Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс сейчас - что происходит с актерами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michaelkirkdouglas, instagram.com/catherinezetajones

Кратко:

  • Майклу Дугласу и Кэтрин Зете-Джонс приписывают развод
  • Вопреки этому пара появилась вместе на важном для их общей дочери событии

В апреле 2025 года появились слухи о том, что в Голливуде распалась одна из самых крепких звездных пар: якобы Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас больше не вместе, и уже даже распродают совместное имущество. Причиной тому стало разочарование Кэтрин в браке с Майклом - сегодня, когда актеру 80, а ей всего 55, стала как никогда прежде заметна 25-летняя разница в возрасте супругов.

Примечательно, что в 2013 году Дуглас хотел развестись с женой из-за ее проблем психическим здоровьем (у Кэтрин Зеты-Джонс биполярное расстройство - прим. редактора). Однако тогда пара сумела примириться. Сейчас же инициатором разрыва якобы стала сама актриса, которая не в восторге от перспективы стать сиделкой для мужа.

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Впрочем, ни Майкл, ни Кэтрин не комментировали публично слухи, связанные с их браком и его распадом. А недавно они даже вместе появились на публике: звездные родители сопровождали свою младшую дочь Кэрис на выпускном вечере девушки. Семейное фото появилось на странице Кэтрин Зеты-Джонс в Instagram.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис / instagram.com/catherinezetajones

Кэрис Дуглас родилась в 2003 году, и является младшим ребенком в семье Дугласа и Зеты-Джонс; у пары есть еще старший сын Дилан (2000 г.р.). На днях девушка закончила престижный американский частный Университет Брауна.

Кэрис Дуглас
Кэрис Дуглас / instagram.com/michaelkirkdouglas

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Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Бен Аффлек, который недавно вновь стал холостяком, ревнует свою бывшую девушку Ану де Армас к другому голливудскому актеру - Тому Крузу.

Также в западных СМИ появились слухи о том, что 64-летний голливудский актер Дэвид Духовны тайно женился на 31-летней продавщице смузи, с которой встречался до этого 8 лет.

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Кто такой Майкл Дуглас?

Майкл Кирк Дулас — американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.

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