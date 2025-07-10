Синоним брутальности на прогулке: как сейчас выглядит "Техасский рейнджер" Чак Норрис

Вкратце:
- Чак Норрис сейчас отдыхает с семьей на Гавайях
- "Техасский рейнджер" показал редкое семейное фото
Фото тренировок в зале и на свежем воздухе в блоге актера и мастера боевых искусств Чака Норриса появляются гораздо чаще трогательных семейных моментов. Впрочем, встречаются и такие.
Недавно в своем блоге в Instagram он выложил фото с отдыха на одном из Гавайских островов. "Тренируюсь и наслаждаюсь временем, проведенным на прекрасных пляжах Кауаи с моей семьей. Я благодарен за эти драгоценные моменты. Благослови вас Господь", - написал Норрис.
В кадре актер позирует в компании своей второй жены, модели Джине О’Келли, и их общих детей - 23-летних двойняшек Данили и Дакоты.
В комментариях поклонники Чака Норриса рады видеть его в добром здравии и настроение, и также оставляют остроумные шуточки о крутости артиста.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о важном решении Дрю Бэрримор. 50-летняя актриса держит курс на натуральное старение, и с большой гордостью показывает, как выглядит сейчас - без макияжа и ретуши.
Также американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях. Лили-Роуз и Джек уже совсем взрослые, и их связь со звездным отцом истончается, что сильно огорчает артиста.
Читайте также:
- Уходит эпоха: 80-летний Майкл Дуглас завершает кинокарьеру
- Любовный гипноз для Рэйчел Грин: у Дженнифер Энистон новый роман
- Тронулись на Z-пропаганде: Бейонсе затюкали любители "русского мира"
О персоне: Чак Норрис
Чак Норрис (Карлос Рэй "Чак" Норрис) - американский киноактер и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", сообщает Википедия. Обладатель именной звезды на голливудской Аллее славы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред