Синоним брутальности на прогулке: как сейчас выглядит "Техасский рейнджер" Чак Норрис

85-летний Норрис похвастался красоткой-женой и обаятельными детьми.

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Чак Норрис сейчас - как сегодня выглядит 85-летняя звезда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/chucknorris

Вкратце:

Чак Норрис сейчас отдыхает с семьей на Гавайях

"Техасский рейнджер" показал редкое семейное фото

Фото тренировок в зале и на свежем воздухе в блоге актера и мастера боевых искусств Чака Норриса появляются гораздо чаще трогательных семейных моментов. Впрочем, встречаются и такие.

Недавно в своем блоге в Instagram он выложил фото с отдыха на одном из Гавайских островов. "Тренируюсь и наслаждаюсь временем, проведенным на прекрасных пляжах Кауаи с моей семьей. Я благодарен за эти драгоценные моменты. Благослови вас Господь", - написал Норрис.

видео дня

В кадре актер позирует в компании своей второй жены, модели Джине О’Келли, и их общих детей - 23-летних двойняшек Данили и Дакоты.

В комментариях поклонники Чака Норриса рады видеть его в добром здравии и настроение, и также оставляют остроумные шуточки о крутости артиста.

Чак Норрис сейчас - как сегодня выглядит 85-летняя звезда / instagram.com/chucknorris

Чак Норрис сейчас - как сегодня выглядит 85-летняя звезда / instagram.com/chucknorris

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О персоне: Чак Норрис Чак Норрис (Карлос Рэй "Чак" Норрис) - американский киноактер и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", сообщает Википедия. Обладатель именной звезды на голливудской Аллее славы.

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