"Дарила чувство безопасности": скорбящий Чак Норрис сообщил о горе в семье

Кратко:
- В 103 года умерла мама Чака Норриса
- Артист прокомментировал смерть родного человека
Вильма Скарберри (Норрис) скончалась в возрасте 103 лет. Об этом сообщил один из ее известных сыновей - актер и мастер боевых искусств Чак Норрис.
Смерть наступила в среду, 4 декабря. Однако о потере звезда боевиков заговорил лишь несколько дней спустя. Он оставил в своем блоге в Instagram трогательную эпитафию по матери от лица себя и своего брата Аарона.
"В среду утром наша замечательная мама ушла, чтобы быть с Иисусом. Наша мама была женщиной непоколебимой веры, маяком света в нашей жизни, а ее любовь отражала Божью благодать. Когда мы росли, ее смех наполнял наш дом радостью, а ее объятия дарили чувство безопасности, которое мы будем лелеять вечно. Она обладала удивительной способностью заставлять каждого чувствовать себя особенным, часто ставя нужды других людей выше своих собственных. С раннего детства она учила меня важности доброты и сострадания. Я так благодарен за бесчисленные уроки, которыми она делилась, за молитвы, которые она возносила за нас, и за то, как она каждый день воплощала любовь Христа. Мы любим тебя, мама. Увидимся", - написал Чак Норрис.
Вильма Норрис была матерью троих сыновей - Чака (Карлоса), Аарона и Уилланда (погиб на войне во Вьетнаме). Отец мальчиков, Рэй Ди Норрис, ушел из семьи, когда Чаку было 16 лет.
Чак и Аарон стали известными личностями. Карлос сперва прославился, как мастер боевых искусств с крупной сетью школ по всей стране. Он ставил трюки и обучал каратэ актеров, и позже сам построил успешную актерскую карьеру. Аарон - режиссер, продюсер и каскадер. Снимал фильмы и сериалы со старшим братом в главной роли ("Отряд "Дельта"2", "Агент", Парный удар", "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" и др.).
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Кто такой Чак Норрис?
Чак Норрис (Карлос Рэй "Чак" Норрис) - американский киноактер и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", сообщает Википедия. Обладатель именной звезды на голливудской Аллее славы.
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