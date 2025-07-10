Взрывы и "прилеты" в восьми районах: РФ ударила по Украине сотнями БпЛА и ракет

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

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Последствия удара РФ / Коллаж: Главред, фото: Радио Свобода

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РФ атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения

Основное направление удара - столица Украины, город Киев

В ночь на 10 июля российские захватчики атаковали Украину 415 средствами воздушного нападения.

В частности, враг запустил 397 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ (около 200 - "шахеды"), сообщили в Воздушных силах ВСУ.

видео дня

Смотрите видео - обстрел Киева:

РФ также атаковала:

8 баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской области;

6 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;

4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

/ Главред

Основное направление удара - столица Украины, город Киев.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника:

164 вражеских БпЛА типа Shahed;

8 баллистических ракет Искандер-М;

6 крылатых ракет Х-101;

204 дрона/ракеты - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Смотрите видео - в Киеве прогремели мощные взрывы:

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых - на 23 локациях.

/ t.me/kpszsu

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что количество пострадавших продолжает увеличиваться. Известно о людях, которые получили травмы в результате атаки.

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами "Шахед". Около 01:43 в Киеве прогремела серия мощных взрывов. В Шевченковском районе произошел пожар в жилом доме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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