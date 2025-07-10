"Киев становится опасным городом": Свитан назвал способ защиты от БпЛА РФ

Украине необходимо выстроить многоэшелонированную противовоздушную оборону, убежден Роман Свитан.

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Роман Свитан спрогнозировал увеличение ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Силы обороны Юга

Важное из заявлений Свитана:

Россия наносит массированные удары в основном по Киеву

У россиян есть механизмы, которые иногда проламывают нашу оборону

Украине нужно развернуть корпусные механизмы ПВО

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал вопрос о том, становится ли Киев самым незащищенным и опасным городом Украины из-за более массированных ударов России дронами и нехватки ПВО.

"Это террористическое давление в чистом виде. Так Россия реализует поставленную перед собой задачу – геноцид, то есть уничтожение украинской нации и народа", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт отмечает, что Россия наносит массированные удары в основном по Киеву, поскольку он является местом компактного проживания украинского населения.

"Однако я бы не сказал, что Киев не прикрыт. Это не так. Как раз Киев прикрыт лучше всего. Просто у россиян есть механизмы, которые иногда проламывают нашу оборону", - пояснил он.

Военный аналитик считает, что для минимизации возможностей противника необходимо выстроить многоэшелонированную противовоздушную оборону столицы.

/ Инфографика: Главред

"Для этого нужно развернуть корпусные механизмы ПВО и передать туда бо́льшую часть, если не все мобильные группы, усилив их ПЗРК, ЗРК малой дальности, ЗУ и пулеметами, чтобы они могли снимать все, что движется в нашу сторону на высотах до 4-5 км. А вот все, что пройдет на бо́льших высотах, а это могут быть только реактивные российские беспилотники типа "Герань-3" или крылатые ракеты, способные подняться на высоту более 5 км, или какая-то авиация, должно сбиваться уже внутри страны с помощью ЗРК средней и большой дальности, а также авиацией. Причем авиацию нужно выстраивать этажеркой: вверху скоростные и высотные истребители типа F-16, МиГ-29 и Су-27, чуть ниже – легкомоторные штурмовики", - убежден он.

Собеседник отмечает, что должен применяться комплексный подход, потому что общее количество российских беспилотников будет только увеличиваться.

"Нам важно четко понимать, что количество беспилотников, которые по нам будет запускать Россия, будет постоянно увеличиваться за счет китайского производства узлов и агрегатов и крупноузловой сборки в Елабуге и Ижевске. К тому же россияне с китайцами будут сейчас строить еще один завод по производству беспилотников в Северной Корее", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

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Ранее сообщалось о том, что количество пострадавших продолжает увеличиваться. Известно о людях, которые получили травмы в результате атаки.

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами "Шахед". Около 01:43 в Киеве прогремела серия мощных взрывов. В Шевченковском районе произошел пожар в жилом доме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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