"Самая страшная ночь": Ольга Сумская и другие звезды попали под обстрел в Киеве

Вы узнаете:
- Как пострадал Киев от ударов РФ
- Что написали украинские знаменитости во время атаки
В ночь на 10 июля столицу Украины в очередной раз атаковала страна-террорист Россия. По Киеву оккупанты запустили дроны, баллистические и крылатые ракеты, в последствии чего повреждения обнаружили в восьми районах. Также известно и о жертвах – два человека погибли и 16 ранены.
Украинские знаменитости рассказали в своих соцсетях, что они пережили во время атаки.
Андрей Бедняков поделился, что его дочь Ксения очень испугалась взрывов.
"Только что первый раз сказала Ксения: "Мне страшно". Я сказал ей, что все будет хорошо, но мне хотелось сказать: "Мне тоже", – написал ведущий.
Ольга Сумская показала кадр из окна своего дома, на котором виден сильный пожар.
"Самая страшная ночь. Вид из окна нашего дома", – поделилась актриса.
Лилия Ребрик отметила, что смогла взять себя в руки после атаки на Киев и отправилась утром на сьемки, а также показала свое фото.
"Иду на съемки после бессонной ночи. За время в дороге уже вторая тревога", – написала ведущая.
Наталья Могилевская опубликовала, как дроны направлялись на Киев и призвала всех беречь себя.
"Очень громко. Берегите себя", – отметила певица.
Илона Гвоздева рассказала о своих переживаниях и как она старается держаться в такое трудное время.
"Ищу в себе опору! Потому что все, что происходит в стране, пугает и вера в добро исчезает! В последнее время я все больше углубляюсь в самоанализ и работу с телом. Пытаюсь почувствовать каждую мышцу, услышать мысли и благодарить Бога за каждый новый день!" – уточнила хореограф.
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Массированная атака - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами Шахед. Около 01:43 в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Известно, что в Подольском районе в результате атаки повреждены окна жилого дома.
Позже, начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате российской атаки в столице зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха.
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