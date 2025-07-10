"Самая страшная ночь": Ольга Сумская и другие звезды попали под обстрел в Киеве

Украинские знаменитости пережили страшную ночь.

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Атака на Киев - реакция знаменитостей / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский, instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Как пострадал Киев от ударов РФ

Что написали украинские знаменитости во время атаки

В ночь на 10 июля столицу Украины в очередной раз атаковала страна-террорист Россия. По Киеву оккупанты запустили дроны, баллистические и крылатые ракеты, в последствии чего повреждения обнаружили в восьми районах. Также известно и о жертвах – два человека погибли и 16 ранены.

Украинские знаменитости рассказали в своих соцсетях, что они пережили во время атаки.

видео дня

Андрей Бедняков поделился, что его дочь Ксения очень испугалась взрывов.

"Только что первый раз сказала Ксения: "Мне страшно". Я сказал ей, что все будет хорошо, но мне хотелось сказать: "Мне тоже", – написал ведущий.

Андрей Бедняков об атаке на Киев / фото: скрин instagram.com, Андрей Бедняков

Ольга Сумская показала кадр из окна своего дома, на котором виден сильный пожар.

"Самая страшная ночь. Вид из окна нашего дома", – поделилась актриса.

Ольга Сумская об атаке на Киев / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Лилия Ребрик отметила, что смогла взять себя в руки после атаки на Киев и отправилась утром на сьемки, а также показала свое фото.

"Иду на съемки после бессонной ночи. За время в дороге уже вторая тревога", – написала ведущая.

Лилия Ребрик об обстреле Киева / фото: скрин instagram.com, Лилия Ребрик

Наталья Могилевская опубликовала, как дроны направлялись на Киев и призвала всех беречь себя.

"Очень громко. Берегите себя", – отметила певица.

Наталья Могилевская об атаке на Киев / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Илона Гвоздева рассказала о своих переживаниях и как она старается держаться в такое трудное время.

"Ищу в себе опору! Потому что все, что происходит в стране, пугает и вера в добро исчезает! В последнее время я все больше углубляюсь в самоанализ и работу с телом. Пытаюсь почувствовать каждую мышцу, услышать мысли и благодарить Бога за каждый новый день!" – уточнила хореограф.

Илона Гвоздева поделилась своими переживаниями / фото: скрин instagram.com, Илона Гвоздева

Шахед / Инфографика: Главред

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Массированная атака - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами Шахед. Около 01:43 в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Известно, что в Подольском районе в результате атаки повреждены окна жилого дома.

Позже, начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате российской атаки в столице зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха.

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