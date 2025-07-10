Россиян ждет серьезный удар, пострадают миллионы - экономист раскрыл план Кремля

РФ уже начала сворачивать социальные программы и повышать тарифы на ЖКХ, жертвуя благосостоянием населения ради финансирования войны, указывает экономист.

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Кремль готовит серьезный удар по россиянам / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Липсиц:

Россия уже начала сокращать социальные программы

Российский минфин опроверг заявления Путина о расширении ипотеки

Повышение тарифов на ЖКХ станет серьезным ударом для бедных слоев населения

Россия постепенно отказывается от финансирования даже базовых социальных программ, направляя все ресурсы на войну. Сокращение поддержки семей и рост тарифов на коммуналку уже ударили по миллионам граждан - и это лишь начало социальной деградации. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

По его словам сокращение госпрограмм для населения в России уже происходит и достаточно серьезное.

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"Давайте возьмем простую историю. Путин выступал несколько месяцев назад и сказал, что "мы продолжаем поддерживать программы стимулирования рождаемости", и объявил, что программа льготной семейной ипотеки будет расширена: она будет доступна для семей с детьми до 14 лет, тогда как раньше порог был до 8 лет. Все это было красиво озвучено в декабре. Потом с этими идеями пришли в Минфин. Тот сказал: "Денег нет, все идет на войну". И все эти слова Путин полностью дезавуировал. Минфин официально отказался от расширения программы, а вице-премьер Хуснуллин, который это курировал, с сожалением сообщил: расширения не будет", отметил экономист.

По мнению экономиста Липсица, российская строительная отрасль фактически оказалась под ударом и стоит перед масштабным кризисом, несмотря на значительные инвестиции со стороны людей, приближенных к Путину.

Еще одним ярким примером проблем в российской экономике является повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Это болезненный вопрос для граждан, ведь раньше правительство пыталось смягчать такой рост, придерживаясь принципа, по которому тарифы повышались медленнее, чем уровень инфляции. Но в этом году денег на это уже не нашлось - и тарифы выросли быстрее инфляции.

"Чтобы вы понимали: в некоторых регионах России тарифы на ЖКХ в июле поднялись сразу до 40 (!) процентов. Это огромный удар по бюджету российских семей. Как они с этим справятся - непонятно. Богатые, конечно, и глазом не моргнут. А вот для бедных - это серьезный удар. Чем платить - непонятно. И это не шутки: в России уже сейчас накопленный объем неплатежей за ЖКХ превышает триллион рублей", - добавляет он.

Смотрите видео интервью Игоря Липсица Главреду о проблемах Путина с экономикой РФ:

Липсиц отмечает, что еще до нынешнего повышения многие люди не могли полностью оплачивать коммунальные услуги, а теперь их ждут отключения электричества и газа. Это приведет к постепенному ухудшению условий жизни в многоквартирных домах.

Но, заключает экономист, у Путина уже нет ресурсов, чтобы компенсировать эти расходы из бюджета - и он сознательно жертвует благосостоянием населения ради продолжения войны.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Экономические проблемы РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия, несмотря на интенсивное наращивание производства вооружения и техники для воздушных атак и штурмов на фронте, все больше погружается в экономический кризис. Как отметил российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц, это усиление скорее демонстрирует приближение к финансовому краху, чем настоящий экономический рост.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), связанного с властями РФ, также признают, что последствия войны для российской экономики становятся критическими.

В то же время, как отметил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, Россия уже находится в шаге от гиперинфляции. По его мнению, взрыв цен - лишь вопрос времени, и в ближайший период цены в РФ могут превысить все предыдущие пределы.

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О персоне: Игорь Липсиц Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) - российский ученый, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия. На сегодня является один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

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