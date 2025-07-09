Путин хочет в 2025 году додавить Украину, иначе экономика РФ не выдержит - Липсиц

Российская экономика становится нежизнеспособной без высоких доходов от нефти, отметил экономист.

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Путин пытается предпринять "психологическую атаку" в отношении Украины - Липсиц / Коллаж Главред

В 2025 году расходы России на войну достигли исторического максимума — более 6% ВВП, то есть трети федерального бюджета. Несмотря на заявления о стабильности, российские чиновники уже признают: экономика балансирует на грани рецессии, ресурсы истощаются, а рост инфляции усиливает давление на бюджет.

В первой части интервью Главреду российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал, сможет ли система РФ выдержать бремя войны, почему Си Цзиньпин отказывается покупать у Путина дешевую нефть и как Иран может стать главным конкурентом РФ на нефтяном рынке.

Судя по атакам на украинские города, которые становятся все более агрессивными, в Украине уже говорят о том, что Россия может выпускать "шахеды" в большем количестве. Есть ли у России возможность наращивать военные расходы и за счет чего она могла бы это сделать? Или же, наоборот, денег уже не осталось и сейчас все работает на пределе?

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Наверное, все-таки верен второй вариант. Я так понимаю, Россия и Путин поставили себе задачу в 2025 году обязательно одержать победу над Украиной и добиться прекращения войны, потому что дальше экономика не выдержит. Поэтому сейчас они будут тратить все, что есть, и производить, сколько могут (и сколько не могут), чтобы задавить Украину и обеспечить себе такую выгодную переговорную позицию, чтобы она могла гарантировать нужный им результат. Картина именно такая, поскольку далее ситуация становится тревожной. И то, что Путин вдруг заговорил о необходимости снижения военных расходов, означает, что даже его ближайшее окружение ропщет. Поскольку экономика начинает трещать по швам и это уже та беда, от которой им нельзя отмахнуться.

Некое странное выступление людей на Петербургском экономическом форуме, когда они начали говорить о проблемах, которые терзают российскую экономику – как раз об этом. Это своего рода очень тихий, максимально лояльный — с подчеркнутым уважением к "государю-императору" — но все-таки бунт.

Путину приходится это учитывать: если тебя предает окружение, долго не удержишься у власти и даже в живых. А окружение начинает раздражаться, потому что потери уже слишком велики, а ситуация в экономике становиться слишком уж мрачной. Поэтому единственный шанс Кремля сейчас — максимально быстро задавить Украину, нанести ей серьезные потери и захватить как можно больше, чтобы потом было чем торговаться и чем жертвовать, добиваясь нужного себе решения.

На мой взгляд, это своего рода "психологическая атака". Потому что дальше удерживать нынешний уровень военных расходов и степень милитаризации экономики Россия уже будет не в состоянии. Тогда придется радикально менять образ жизни в стране и двигаться в сторону Северной Кореи с максимально жестким ограничением свободы и потребления населения, передачей всех денег только на войну. Такой вариант тоже возможен, но это неприятная модель, которой Путин попытается избежать.

Смотрите видео интервью Игоря Липсица Главреду о проблемах Путина с экономикой РФ:

Насколько я понимаю, война в России фактически финансируется за счет трех основных источников. Это повышенные налоги, которые пересматривались ранее, сокращение социальных выплат, и изъятие средств из так называемой кубышки — Фонда национального благосостояния. Насколько, в принципе, хватит такой схемы? И если говорить о возможном снижении военных расходов, то за счет чего, на ваш взгляд, это можно будет сделать?

Вы не упомянули четвертый источник — доходы от экспорта, прежде всего нефти и частично газа. И вот этот источник — самый важный. Именно он сейчас оказался под ударом. Причем не потому, что были сделаны некие движения со стороны американской администрации США, а потому что изменилась ситуация на мировом нефтяном рынке, и цены на нефть пошли вниз.

Для России это очень серьезный удар, потому что именно за счет денег от нефти государство, в основном, и держится. Нефтяные доходы обеспечивают устойчивость государства. Все, что вы перечислили — налоги, социальные расходы, ФНБ — это важно, но второстепенно. Главное, что Россия должна получать доходы от экспорта нефти. Тогда еще как-то можно поддерживать привычный уровень жизни и стабильность режима.

Беда для России в том, что падают нефтяные доходы. А когда они падают, то российское государство становится нежизнеспособным.

Так было с Советским Союзом, так было с девяностыми годами в Российской Федерации, когда чуть страна не развалилась из-за дефолта в итоге. А когда они падают, российское государство становится нежизнеспособным. Так было с Советским Союзом, так было в 90-х, когда Россия едва не развалилась из-за дефолта.

А дефолт случился потому, что не было денег. Денег не было, потому что была очень низкая цена нефти. Тогда государство заняло у населения и компаний через ГКО (государственные краткосрочные облигации. - Главред), и это закончилось дефолтом 1998 года. Сейчас Россия движется к аналогичной ситуации, потому что снова падают цены на нефть.

Конечно, тяжело, поэтому Путин начал осторожно говорить о возможном снижении военных расходов. Я думаю, он попытается поначалу ограничиться "малой кровью". Постараюсь объяснить. В мае уже был проведен секвестр госбюджета — это когда ты сокращаешь ранее гарантированные выплаты. То есть, государство запустило какие-то программы, пообещало под них финансирование, люди начали работать, а потом им говорят: "Слово мое – я его дал и забрал, столько денег не дам". В мае урезали не ключевые статьи: сократили расходы, например, на поддержку гражданской авиации, на программы развития роботизации. Вроде все важное срезали, но не жизненно. Думаю, с военными расходами будет то же самое. Например, сократят расходы на производство танков, завод Уралмаш встанет, а, скажем, производство дронов будет профинансировано в полном объеме.

То есть поначалу Путин попытается обойтись "малой кровью" и урезать не самые главные военные расходы. Хватит этого или нет? Жизнь покажет. Если нет — придется резать уже что-то основное. А это уже будет серьезный удар по возможностям российской армии. Примерно так я себе это представляю.

Путину придется урезать расходы из-за войны в Украине / kremlin.ru

А что вы имеете в виду под "основным"? Что именно, по-вашему, Путин может начать урезать, если все станет совсем плохо?

На самом деле уже сейчас одной из самых крупных статей расходов являются выплаты контрактникам — это около 2 триллионов рублей. Причем даже провластные эксперты признают: мы тратим слишком много именно на "живую боевую силу" (пока еще живую), и уже не хватает денег на развитие производства оружия.

Тогда надо будет как-то сокращать расходы на контрактников. А это, значит, нужно будет проводить мобилизацию. Я напоминаю: указ Путина о "частичной мобилизации" до сих пор не отменен, он действует.

В этом смысле не нужно даже принимать никаких дополнительных решений, нужно просто провести частичную мобилизацию, чтобы послать людей в армию и, соответственно, не платить им за контракт. Вот это тоже возможный вариант, но это нехороший для Путина вариант, потому что это удар по его социальной базе, поддержке, политической стабильности. Поэтому он пока старается этого не делать, пока он будет резать расходы на не самые главные и не самые эффективные виды оружия.

А что касается социальной сферы — есть ли какие-то отрасли или моменты, которые он тоже может посчитать ненужными и, в принципе, урезать? Что это может повлечь за собой?

Да уже режут, и серьезно. Давайте возьмем простую историю. Путин выступал несколько месяцев назад и сказал, что "мы продолжаем поддерживать программы стимулирования рождаемости", и объявил, что программа льготной семейной ипотеки будет расширена: она будет доступна для семей с детьми до 14 лет, тогда как раньше порог был до 8 лет. Все это было красиво озвучено в декабре.

Потом с этими идеями пришли в Минфин. Тот сказал: "Денег нет, все уходит на войну". И все эти слова Путин дезавуировал полностью. Минфин официально отказался от расширения программы, а вице-премьер Хуснуллин, который это курировал, с огорчением сообщил: расширения не будет. А это означает, что российский строительный комплекс пущен под нож окончательно. Там будет огромный кризис, несмотря на то, что в эту сферу вложены деньги многих близких к Путину людей.

Второй показательный пример — это то, что 1 июля произошло повышение тарифов на ЖКХ. Это очень чувствительная для россиян тема. До сих пор правительство пыталось этот рост как-то смягчать, "парашютировать". Существовал принцип: тарифы ежегодно повышаются, но темп их роста ниже общего уровня инфляции. А в этом году — что называется, денег уже нет — и сдерживать рост тарифов не получилось. Повышение оказалось выше инфляции. Чтобы вы понимали: в некоторых регионах России тарифы на ЖКХ в июле поднялись сразу до 40 (!) процентов. Это огромный удар по бюджету российских семей. Как они с этим справятся — непонятно.

Богатые, конечно, и глазом не моргнут. А вот по бедным — это серьезнейший удар. Чем платить — непонятно. И это не шутки: в России уже сейчас накопленный объем неплатежей по ЖКХ превышает триллион рублей. То есть даже до этого повышения люди не могли в полной мере оплачивать коммунальные услуги. А теперь им будут отключать электроэнергию, газ. Начнется деградация качества жизни в многоквартирных домах. Вот что происходит. Но Путин уже не может брать это на бюджет — таких денег просто нет. Поэтому он и жертвует социальными проблемами, чтобы продолжать воевать.

При этом мы также видим, что некоторые предприятия из гражданских отраслей уже находятся либо на грани банкротства, либо просят дополнительного финансирования, либо уже даже объявляют о нем. Как вы думаете, когда это начнет реально мешать фронту и напрямую влиять на военные расходы? И вообще, есть ли какая-то связь между военной и гражданской экономикой?

Связь есть, но она не прямая, а опосредованная. Я попробую объяснить. Ситуация следующая: уже сейчас многие гражданские отрасли российской экономики находятся в тяжелом положении — и это не фигура речи.

В глубокой беде вся угольная промышленность. Очень серьезные проблемы в черной металлургии. На том же Петербургском форуме говорили о том, что собираются останавливать предприятия — гасить мартены, домны. А ведь потом их крайне сложно снова запускать. Но остановка становится неизбежной, потому что нет денег.

В большой беде лесной комплекс России. Как я уже сказал, будет большой кризис в строительном комплексе. Серьезные проблемы в сельском хозяйстве. Проблемы в сфере автоперевозок. В общем, по всей гражданской экономике — куча проблем.

Повлияет ли это сразу на войну? Наверное, нет. Но смысл в том, когда у тебя рушатся гражданские предприятия, то у тебя начинаются проблемы с поиском поставщиков для военного комплекса. Ни один военный завод не изготавливает танк с нуля самостоятельно — он все равно очень много покупает у поставщиков.

Если гражданские поставщики начинают банкротиться, то исчезают и те, кто необходим для производства военной техники. Но это не происходит мгновенно — здесь нет прямой и моментальной связки. Это цепочка последствий, которые будут через некоторое время. Но этот процесс идет, и дальше начинаются большие беды для населения России. Потому что когда встают гражданские предприятия — люди лишаются заработка. Тогда они, соответственно, не могут покупать, но тогда появляется будет больше нищих, которые пойдут воевать.

Уже много говорят о возможных санкциях против российского нефтяного сектора. Но пока мы не видим их в том объеме, в каком они действительно могли бы повлиять. Как вы считаете, с учетом текущей динамики на нефтяном рынке и снижения цен, насколько критичной может быть эта ситуация для России? Какой ценовой уровень нефти можно считать критичным? И готов ли Запад приблизиться к этому "потолку"?

В последний месяц российская нефть марки Urals продается примерно по $52 за баррель. Если взять официальные заявления "Роснефти", то они на остаток текущего года закладывают цену около $45, а на следующий год — $42–43. На мой взгляд, это уже крайне опасные значения для российской нефтяной промышленности.

Надо понимать, что в России много старых, выработанных месторождений с низким дебитом — их эксплуатация требует больших затрат. Российскую нефть сейчас добывают не из "фонтанов", а добывают путем сложных процессов: сначала долго и упорно закачивают воду в недра, потом ее выкачивают, сепарируют нефть — это дорого. По некоторым данным, на одну тонну нефти требуется до 30 тонн воды. Чтобы вы просто представляли, насколько это теперь не дешевый процесс.

При высокой цене нефти все это окупалось, проблем не было. А сейчас мы видим падение прибыли у нефтяной отрасли. И это не просто страшилки Сечина, чтобы выбить деньги из бюджета – в разы сократились прибыли у ЛУКОЙЛа, появилась первая убыточная компания "Роснефть", снизилась прибыль и у вечно хорошо живущей компании "Сургутнефтегаз". То есть российский нефтяной комплекс при нынешних ценах на нефть уже начинает двигаться в сторону убыточности. А значит, надо будет закрывать скважины.

И это уже такая дорога, по которой будет очень тяжело вернуться. Для понимания — сейчас нефть добывают путем закачки воды. Чтобы процесс работал, нужно постоянно закачивать воду в большое количество скважин. Тогда в недрах создается устойчивое высокое давление, и нефть выдавливается на поверхность. Как только ты начинаешь закрывать какие-то из скважин и закачивать в них меньше воды, давление падает во всей системе, а добыча снижается. Это очень тяжелый, технологически сложный процесс. Российская "нефтянка" это переживает и при таких ценах, которые сейчас формируются на мировом рынке, она может прийти к убыточности. А с чего тогда платить налоги и зарплаты?

И, кстати, мы уже слышим реальные жалобы из отрасли: начинают сокращать зарплаты нефтяникам. Казалось бы, немыслимо — но это уже происходит. В этом смысле запас прочности у российской нефтянки довольно ограничен. И цены на нефть снижаются не из-за санкций, а потому что меняется глобальная структура спроса и предложения. Это — отдельный разговор, но это важнее санкций и это против России.

Встречала мнение некоторых экономистов: мол, российской "нефтянке" ничего не грозит, потому что ее в основном покупают Индия и Китай, которые и дальше будут ее покупать по низким ценам. Как вы к этому относитесь?

Прежде всего, любая страна может покупать нефть столько, сколько ей нужно. Нет бесконечного объема потребления нефти по одной простой причине: в каждой стране есть определенное количество нефтеперерабатывающих заводов, и эти заводы конечны. Поэтому и спрос на нефть конечен — никто не будет закупать ее "про запас" и заливать в какие-то подземные резервуары, чтобы прибрать к рукам, пока нефть дешевая, не будет. Покупают только в пределах мощностей нефтеперерабатывающих заводов, и эти мощности конечны и не загружены.

Кроме того, у России есть сильные соперники, я бы даже сказал — враги. Главный из них — Иран. Это вовсе не союзник России, а враг, потому что он тоже под санкциями, тоже хочет зарабатывать на нефтяном рынке, и активно демпингует против России.

Иран давно предлагает Индии и Китаю свою нефть со скидкой – он готов идти на скидку от российской Urals до 10 процентов. И, кстати, после недавней войны с Израилем Иран будет готов продавать нефть с еще большей скидкой, чтобы срочно получить деньги на восстановление экономики. Потому Иран пойдет на сильный демпинг и будет напрямую вредить России с продажами в Индию и Китай.

Китай тоже сокращает закупки нефти, потому что он меняет энергетическую структуру своей экономики. Там просто нет принципа "сколько дашь – столько и купят". Но люди не всегда понимают, насколько сложно устроена экономика, им кажется, что все так просто. Предлагая низкую цену, все к тебе побегут и будут покупать.

Си Цзиньпин не хочет покупать дешевую нефть у Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Обратите внимание на одну интересную тему. Россия упорно пытается продать Китаю энергетический уголь — буквально впаривает, другого слова не подберешь. А Китай… не хочет покупать. Он сократил закупки российского угля, а недавно даже ввел пошлину на его ввоз. На первый взгляд — странно. Тебе предлагают товар по дешевке, а ты отказываешься. Но у Китая здесь своя очень четкая логика. Она может быть неочевидна для людей, далеких от экономики, но на самом деле она абсолютно рациональна: нельзя допускать слишком сильной энергетической зависимости от одного поставщика.

Поэтому Китай не хочет слишком сильно зависеть от России. Не дай Бог, если ты начнешь закупать слишком много энергоносителей, а Россия вдруг рухнет — это станет проблемой уже для Китая. Потому что поставки прекратятся, и твоя экономика окажется под угрозой: основной поставщик больше не поставляет энергию. Вот почему Китай сознательно ограничивает объемы закупок — даже если Россия предлагает по заниженной цене.Обратите внимание: Китай отказался участвовать в строительстве трубопровода "Сила Сибири – 2". Газпром буквально впаривает ему этот проект. Путин ездит, убеждает, другие представители власти тоже пытаются продвигать идею: мол, давайте строить, будем продавать вам газ дешево. А Китай не соглашается. Путин уговаривает, а Си уклоняется. То есть нет такой ситуации, что Китай готов купить любое количество ресурсов по любой низкой цене. Все сложнее устроено в этом мире.

О персоне: Игорь Липсиц Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) — российский учёный, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия. На сегодняшний день один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

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