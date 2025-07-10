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"Проснулась уже накрытая окном": киевлянка поделилась, как пережила атаку РФ

Мария Николишин
10 июля 2025, 12:01
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Киевлянка рассказала, как пережила последнюю массированную атаку на Киев.
'Проснулась уже накрытая окном': киевлянка поделилась, как пережила атаку РФ
Очевидица о первых минутах после удара / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Коротко:

  • Очевидица рассказала об ударе по Киеву
  • Она проснулась от того, что ее накрыли обломки

В ночь на четверг, 10 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами и ракетами. Киевлянка Анастасия в комментарии Ми-Украина рассказала о первых минутах после удара.

По ее словам, она поговорила с мужем, а уже через несколько часов проснулась от того, что была покрыта обломками.

видео дня

"В половине первого заснула, поговорила с мужем - муж в командировке. В 2:30 проснулась от того, что я уже накрыта окном, выбитые двери и разруха в комнате", - сказала женщина, едва сдерживая слезы.

Анастасия добавила, что комнаты нет, все разрушено - мебель, окна, двери, стена.

"Удар был очень сильный. Мы стояли в коридоре, уже думали, что ничего хорошего не будет, но таки живы", - призналась она.

Известно, что по соседству проживали две женщины, которые погибли в результате атаки. Одна была после операции и не могла быстро передвигаться, а другая "зашла в комнату за свитером".

Женщина рассказала о российском ударе - видео:

'Проснулась уже накрытая окном': киевлянка поделилась, как пережила атаку РФ

Последствия ночной атаки - что известно

Как сообщал Главред, Виталий Кличко говорил, что количество пострадавших в столице увеличилось до 14 человек. Девять из них медики госпитализировали, остальным оказали помощь на месте или амбулаторно.

Известно, что в Подольском районе погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.

В то же время, Владимир Зеленский заявил, что главная цель российской атаки - Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

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