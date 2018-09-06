Томос необратим, но Кремль оказывает мощное сопротивление - АП

Битва за Томос еще не выиграна / УНИАН

В Администрации президента возмущены откровенным препятствованием некоторыми украинскими политиками созданию единой поместной православной церкви.

"По итогам контактов президента и последнего визита делегации Вселенского патриарха в Украину, есть понимание того, что решение о предоставлении Томоса необратимо. Другой вопрос – когда это произойдет", - заявил заместитель главы АП Константин Елисеев в интервью BBC News Украина.

Елисеев особо отметил, что это дело требует объединения всей украинской власти и политиков.

"К сожалению, временные рамки иногда могут перенести не из-за Вселенского патриарха, который демонстрирует полную решимость и поддержку, а из-за украинских политиков. Они, преследуя политические избирательные цели, пытаются убедить отдельных патриархов в необходимости отложить Томос", – говорит замглавы АП.

Украина еще никогда не была так близко от Томоса - но с другой стороны, нужно очень осторожно воспринимать заявления о временных рамках, так как Кремль не собирается сдаваться и задействовал мощнейшие рычаги противодействия.

"Для Кремля это вопрос жизни и смерти самой идеологии так называемого "Русского мира". Поэтому сегодня включились довольно мощные, в том числе финансовые, рычаги давления и влияния российской стороны на церковные инстанции", – говорит чиновник.

"Мы понимаем, что чем дальше в дате откладывается это решение, тем больше шансов у РФ противодействовать процессу... Но надо спокойно, взвешенно и в полном общественно-политическом единстве работать на ускорение сроков получения Томоса", - подчеркнул Елисеев.

17 апреля Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращениепрезидента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.