Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ

Патриарх Филарет

В конце лета или в сентябре 2018 года Священным Синодом может быть принято решение о создании в Украине единой поместной церкви, заявил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

После этого должен состоятся Объединительный собор с участием всех архиереев Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, рассказал Филарет «5 каналу».

Во время Объединительного собора должен быть избран предстоятель Украинской Поместной Православной Церкви.

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"Надеемся, что или в конце августа или в начале сентября на этом заседании Священного Синода будет принято решение о предоставлении Томоса. Значит, мы должны провести Объединительный собор. Кто мы? Те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху. Этот епископат на архиерейском соборе должен выбрать единого предстоятеля Украинской православной церкви", — подчеркнул Филарет.

Напомним, ранее Филарет заявил, что в случае признания единой Украинской православной церкви в ее собственность перейдут и Киево-Печерская, и Почаевская лавры, нынче находящихся в ведении УПЦ МП.