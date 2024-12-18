Как помыть вытяжку в ванной: очень легкий и простой способ

Вы узнаете, как очистить вентиляцию в ванной комнате, и помыть решетку раствором, который каждый может легко сделать у себя дома.

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Как почистить вентиляцию в ванной и помыть решетку / Скриншот YouTube

Вентиляция квартиры является обязательным атрибутом для того, чтобы загрязненный воздух уходил на улицу. Ее решетка довольно быстро становится пыльной, поэтому многие задаются вопросом, как помыть вентиляцию в ванной и сделать это правильно. Мы расскажем об одном из советов.

Автор YouTube-канала Lovisovet показал, как быстро и просто помыть решетку вентиляции, чтобы она была чистой и хорошо пропускала воздух.

Как почистить вентиляцию в ванной комнате

Снимаем решетку и готовим раствор

Для начала нужно взять отвертку и открутить решетку. После этого ее следует вымыть. В зависимости от типа решетки очистка может отличаться, однако здесь в качестве примера показана обычная решетка для циркуляции воздуха.

Чтобы вымыть решетку, готовим раствор.

Примерно 3 литра горячей воды нужно залить в тазик или ведро и 450 мл белизны.

Оставляем решетку в растворе примерно на 30 минут.

Достаем решетку и моем ее

Моем решетку губкой или зубной щеткой. Как удобно, главное – чтобы все хорошо отмывалось.

В итоге решетка должна стать чистой, после чего ее нужно промыть, протереть сухой тряпкой, и вешать обратно на вытяжку.

Смотрите видео, как почистить решетку от вытяжки в ванной:

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YouTube-канал Lovisovet Lovisovet – канал на YouTube, тематика которого – полезные советы во всех сферах жизни. Авторы дают советы по красоте, даче, деньгам, отдыху, ремонту и по многим другим темам, говорится в описании канала. У канала под 200 миллионов просмотров и 1,8 млн подписчиков.

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