Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как помыть вытяжку в ванной: очень легкий и простой способ

Андрей Ганчук
18 декабря 2024, 07:25
25
Вы узнаете, как очистить вентиляцию в ванной комнате, и помыть решетку раствором, который каждый может легко сделать у себя дома.
Решетка вентиляция в ванной
Как почистить вентиляцию в ванной и помыть решетку / Скриншот YouTube

Вентиляция квартиры является обязательным атрибутом для того, чтобы загрязненный воздух уходил на улицу. Ее решетка довольно быстро становится пыльной, поэтому многие задаются вопросом, как помыть вентиляцию в ванной и сделать это правильно. Мы расскажем об одном из советов.

Автор YouTube-канала Lovisovet показал, как быстро и просто помыть решетку вентиляции, чтобы она была чистой и хорошо пропускала воздух.

Как почистить вентиляцию в ванной комнате

Снимаем решетку и готовим раствор

Для начала нужно взять отвертку и открутить решетку. После этого ее следует вымыть. В зависимости от типа решетки очистка может отличаться, однако здесь в качестве примера показана обычная решетка для циркуляции воздуха.

Чтобы вымыть решетку, готовим раствор.

Примерно 3 литра горячей воды нужно залить в тазик или ведро и 450 мл белизны.

Оставляем решетку в растворе примерно на 30 минут.

Достаем решетку и моем ее

Моем решетку губкой или зубной щеткой. Как удобно, главное – чтобы все хорошо отмывалось.

В итоге решетка должна стать чистой, после чего ее нужно промыть, протереть сухой тряпкой, и вешать обратно на вытяжку.

Смотрите видео, как почистить решетку от вытяжки в ванной:

Другие новости:

YouTube-канал Lovisovet

Lovisovet – канал на YouTube, тематика которого – полезные советы во всех сферах жизни. Авторы дают советы по красоте, даче, деньгам, отдыху, ремонту и по многим другим темам, говорится в описании канала. У канала под 200 миллионов просмотров и 1,8 млн подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ванная лайфхак
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ оккупировала Сонцовку в Донецкой области – DeepState

Армия РФ оккупировала Сонцовку в Донецкой области – DeepState

06:47Украина
"Причастен к преступлениям": в США отреагировали на ликвидацию топ-генерала РФ

"Причастен к преступлениям": в США отреагировали на ликвидацию топ-генерала РФ

01:05Мир
Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

23:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Драконам - плохая репутация, Тиграм - испытания

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Драконам - плохая репутация, Тиграм - испытания

Последние новости

07:25

Как помыть вытяжку в ванной: очень легкий и простой способ

06:47

Армия РФ оккупировала Сонцовку в Донецкой области – DeepState

05:45

Как убрать очень сильный засор в унитазе: способ, о котором многие не знают

05:00

Какой сегодня праздник 18 декабря 2024 года: как избежать проблем со здоровьем

04:21

ВСУ могут окружить: враг хочет перерезать важную трассу на Донетчине - Попович

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
03:31

Овощи больше не нужно варить: блогер поделилась новым рецептом салата "Шуба"

03:00

Расширить фронт в Днепропетровскую область: Снегирев раскрыл новые "аппетиты" РФ

02:33

Судороги во время плавания в бассейне: причины и что делать

01:58

Кого из генералов могут ликвидировать следующим в РФ: названа новая цель

Реклама
01:05

"Причастен к преступлениям": в США отреагировали на ликвидацию топ-генерала РФ

00:44

Германия может отправить миротворцев в Украину: названы условия

17 декабря, вторник
23:48

Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

23:07

"РФ тянет резервы, Кураховское направление сыпется": неутешительные детали от военного

23:00

Какой ваш идеальный партнер: тест, который расскажет, кто вам нужен в отношениях

22:52

Доллар второй день подряд бьет антирекорд: НБУ установил новый курс валют

22:37

"Наши пути немного разошлись": известная певица рассказала о своем браке

22:37

Наследие советских "хрущевок": почему в СССР стелили исключительно паркет

22:36

Миллионы для победы: как ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский поддерживают Украину актуально

21:59

Угроза захвата Днепропетровской области: в ВСУ предупредили о новых планах РФ

21:55

"В один день": Дмитрий Дикусар сообщил о страшной потере - детали

Реклама
21:47

Бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении, РФ "срезает" Времовский выступ - DeepStateВидео

21:08

Выдохнуть с облегчением: Укрэнерго изменило решение - свет не будут выключать

20:57

"Германия готова": в Берлине прокомментировали введение миротворцев в Украину

20:46

Зеленский сделал громкое заявление о мире и прекращении боевых действий

20:16

Как убрать суперклей с кожи рук: способ, который быстро поможетВидео

19:53

Мирные переговоры с РФ: у Зеленского назвали главное условие

19:50

Глаза на лоб от суммы: сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат и вооружение

19:42

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

19:08

Графики отключения света возвращаются: какими будут ограничения 18 декабря

19:01

Почему Путин будет до последнего верить, что у него все идет по планумнение

18:56

Меган Маркл и принц Гарри показали новые фото своих детей

18:49

Зеленский сделал заявление о диалоге с Трампом и высмеял посредничество Орбана

18:47

Не США и не ЕС: стало известно, кто взял на себя военную поддержку Украины

18:20

Седокова устроила концерт и попала в больницу: профессионально рыдает

18:04

Корабль подал сигнал бедствия: третий танкер РФ за два дня попал в катастрофу

17:54

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманВидео

17:46

Россияне с северокорейцами третьи сутки штурмуют позиции на Курщине – Сырский

17:32

Придут беды и проблемы со здоровьем: что нельзя делать с ножом 18 декабря

17:03

"Просто отличная мишень": РФ не жалеет северокорейцев и бросает на "мясные штурмы"

16:51

Почти никогда не используют: для чего нужен крючок на дверце автомобиля

Реклама
16:49

Два украинских фильма - в списке лучших картин года по версии киноинститута Британии

16:18

Чем убрать налет под ободком унитаза: простой, но очень эффективный способ

16:08

Никогда не подведут: эксперт определил лучших для защиты собакВидео

16:00

Не просто имя: почему слово "Таня" в Польше вызывает недоумение и даже смех

15:53

Назвал Путина военным преступником: Бойко вышел с заявлением после допроса в СБУ

15:30

Как почистить сетку динамика на телефоне: простые лайфхаки работают на все 100

15:25

Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест: появился первый комментарий футболиста

15:13

НАПК не нашло у жены Жупанина подтверждений о легальности происхождения сотен тысяч долларов и евро актуально

15:00

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

14:55

Украина может полностью закрыть небо от атак РФ: Зеленский объяснил, что нужно

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять