Как помыть вытяжку в ванной: очень легкий и простой способ

Вентиляция квартиры является обязательным атрибутом для того, чтобы загрязненный воздух уходил на улицу. Ее решетка довольно быстро становится пыльной, поэтому многие задаются вопросом, как помыть вентиляцию в ванной и сделать это правильно. Мы расскажем об одном из советов.
Автор YouTube-канала Lovisovet показал, как быстро и просто помыть решетку вентиляции, чтобы она была чистой и хорошо пропускала воздух.
Как почистить вентиляцию в ванной комнате
Снимаем решетку и готовим раствор
Для начала нужно взять отвертку и открутить решетку. После этого ее следует вымыть. В зависимости от типа решетки очистка может отличаться, однако здесь в качестве примера показана обычная решетка для циркуляции воздуха.
Чтобы вымыть решетку, готовим раствор.
Примерно 3 литра горячей воды нужно залить в тазик или ведро и 450 мл белизны.
Оставляем решетку в растворе примерно на 30 минут.
Достаем решетку и моем ее
Моем решетку губкой или зубной щеткой. Как удобно, главное – чтобы все хорошо отмывалось.
В итоге решетка должна стать чистой, после чего ее нужно промыть, протереть сухой тряпкой, и вешать обратно на вытяжку.
Смотрите видео, как почистить решетку от вытяжки в ванной:
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YouTube-канал Lovisovet
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