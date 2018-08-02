Филарет пообщал отобрать всю недвижимость УПЦ МП

В случае признания единой Украинской православной церкви в ее собственность перейдут и Киево-Печерская, и Почаевская лавры, нынче находящихся в ведении УПЦ МП.

Об этом заявил заявил глава УПЦ КП патриарх Филарет в интервью телеканалу "Прямой", текст которого опубликован на сайте церкви.

"Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет. Не имеет собственности. Вот взять, например, Киево-Печерская лавру, Почаевская лавру - чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет тут украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви", - сказал Филарет.

Он отметил, что храмы, построенные за средства приходов, являются собственностью приходов, а не России. "Поэтому Россия тут своей собственности церковной не имеет", - пояснил Филарет.

Ранее Филарет попросил Константинопольского патриарха Варфоломея отменить анафему, наложенную на него Русской православной церковью.

"Патриарх Константинополя имеет права высшей апелляционной инстанции в судебных спорах, когда на уровне Поместной Церкви вопрос не может быть решен, а проблема выходит за местные рамки", - заявил представитель УПЦ КП Евстратий Зоря.