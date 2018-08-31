Глава Сербской церкви попросил Вселенского патриарха не давать Томос УПЦ

Вселенский патриарх / stopoikumena.ru

Патриарх Сербской православной церкви Ириней выступил против предоставления вселенским патриархом Варфоломеем автокефалии Украинской православной церкви.

Как говорится в письме Иринея на имя Варфоломея, только РПЦ имеет каноническое и историческое право на церковную организацию в Украине, сообщает "Балканский обозреватель" в Facebook.

При этом предоставление автокефалии УПЦ он оценил как "очень рискованный, даже катастрофический" акт для единства Святого Православия, а УПЦ КП назвал "раскольниками".

Кроме того, патриарх Сербской церкви приравнял "лидеров раскола в Черногории и Украины" и отметил, что, как и в Македонии, "ситуация в Черногории связана с Украиной".

По мнению Иринея, "ересь этнофилетизма" является одним из главнейших зол современного православия. Он также считает, что вселенский патриархат, вмешиваясь в дела церкви в Украине помимо воли РПЦ, вводит новые параметры и "пагубную деятельность" в православии, а также заявил, что подобные планы есть и для "Македонской православной церкви".

Напомним, 31 августа должна состояться встреча патриархов Варфоломея и Кирилла.

17 апреля Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращениепрезидента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.