В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл собрался с визитом в Стамбул.

В рамках визита он 31 августа встретится с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

"Во время визита стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в офисе секретаря священного синода Константинопольского патриархата.

Читайте такжеФиларет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦВ июле российский патриарх уже встречался с представителями Константинопольской церкви: тогда их делегация посещала Москву. При этом на встрече среди прочего обсуждалась и решение о создании в Украине единой поместной церкви.

Ранее глава УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что в случае признания единой Украинской православной церкви в ее собственность перейдут и Киево-Печерская, и Почаевская лавры, нынче находящихся в ведении УПЦ МП.

"Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет. Не имеет собственности. Вот взять, например, Киево-Печерская лавру, Почаевская лавру - чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет тут украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви", - сказал Филарет.