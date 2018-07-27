Русская церковь хочет повторить ошибку Путина

Андрей Зубов

российский историк

27 июля 2018, 11:11

То, что Москва преступно обрела сама, не желает законно даровать другому.

Церковь хочет повторить ошибку Путина

В феврале 2014 года Владимир Путин принял ошибочное, теперь это ясно практически всем и ему самому, решение - отвергнуть новый политический курс Украины и попытаться силой вернуть соседнюю страну в свою политическую орбиту. В результате - десятки тысяч погибших и изувеченных российских и украинских граждан, миллионы беженцев, Россия под санкциями, изгнанная из сообщества порядочных государств и вынужденная, расшатывать само это сообщество, чтобы ее вновь признали рукопожатной в какой-то другой Европе без ЕС и без НАТО.

Вряд ли это у Путина получится. Пока разрастается кризис в самой России. Изменение пенсионного возраста и подъем НДС, вызванные непомерными военными расходами и кризисом народного хозяйства из-за санкций и дурного управления, угрожают России общественным протестом небывалого размаха. Разочарование в режиме растет со дня на день. Те кто четыре года назад готовы были перейти на сухари, только бы "Крым был наш", как оказалось долго на "сухарях" сидеть не желают, и вдруг стали понимать, что власть просто их обманывает и сажает на наркотик шовинизма, чтоб самой невозбранно грабить граждан, вывозить деньги в офф-шоры, плавать с рыбками на роскошных яхтах и покупать поместья в Тоскане и на Лазурном Берегу Франции.

Веревочка развилась довольно быстро - за четыре года.

Если бы Путин признал Революцию Достоинства и помог Украине встать на ноги, Украина, безусловно, осталась бы близкой к РФ страной и мы вместе шли бы сейчас и в ЕС, и в НАТО, сохраняя между собой "особые отношения" дружественности и культурной общности. Но что дается любовью и жертвой, никогда не достигается насилием. Ныне мы пожинаем плоды того самого насилия.

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И вот теперь Московская патриархия кажется думает повторить ошибки четырехлетней давности Путина, но уже в церковной сфере. И опять в связи с Украиной. Как и все православные государства Украина желает иметь автокефальную церковь. Хорошо это или плохо в высшем богословском смысле - иной вопрос. Важно, что это - практика всеобщая. И сама Московская митрополия при митрополите Ионе в 1459 г. объявила свою независимость от материнской церкви Константинополя вполне в "одностороннем порядке", за что более ста лет была отлучена от всего православного мира, находилась в схизме. Эта Схизма XV-XVI веков имела для России катастрофические последствия. Вызванное ею культурное отставание России от Европы было преодолено только в XIX веке, а в некоторых аспектах было причиной и крепостного состояния, т.е. порабощения собственных граждан, и революции 1917. Самопровозглашенная автокефалия, теперь это совершенно ясно, была огромной нравственной и исторической ошибкой Московии. Понятно, что Русская церковь давно бы стала автокефальной, но совсем иначе. Такая возможность, удивительная, была при Борисе Годунове и патриархе Иеремии II, но мы ее вновь по глупости упустили.

А теперь Москва не желает давать автокефалию Украинской церкви. То, что преступно обрела сама, не желает законно даровать другому. Напротив, она угрожает Константинополю новым 1054 годом, то есть новой Схизмой. Угрожает, что если Константинополь даст автокефалию Украинским православным христианам помимо России, то Русская церковь объявит саму материнскую церковь Константинополя и вселенское православие раскольниками. На деле же получится новый 2014 год. РПЦ сама окажется в расколе, а через несколько лет тех ее вождей, которые оторвали из-за церковно-имперских амбиций Русскую церковь от мирового православия, сама русская церковь объявит раскольниками со всеми печальными для них последствиями. Но пока еще есть время облить голову холодной водой и одуматься. И дать Украине то, что она может обрести и без нас.

Нельзя Русской церкви повторять ошибку Путина!

Андрей Зубов, российский историк

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Новость в спецтеме: Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
церковь православие РПЦ Владимир Путин автокефалия Андрей Зубов
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