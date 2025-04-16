"Первая публичная речь": Байден впервые с января выступит перед американцами

Рречь Джо Байдена будет посвящена защите социального обеспечения.

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Байден впервые с января выступит с речью / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белый дом

Кратко:

Круг общения Байдена за последние три месяца существенно сузился

Экс-президент будет говорить о социальном обеспечении

Бывший президент США Джо Байден в ближайшее время намерен выступить с публичной речью. Он примет участие в таком мероприятии впервые после того, как покинул Белый дом. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Бывший президент Джо Байден сегодня вечером выступит с программной речью на Конференции адвокатов, консультантов и представителей людей с инвалидностью (ACRD) в Чикаго, штат Иллинойс. Эти замечания станут первыми публичными заявлениями Байдена после ухода с поста в январе", - отмечает CNN. видео дня

Байден, "вступит в один из самых ожесточенных политических боев, начатых президентом Дональдом Трампом", считают журналисты.

"Первая большая публичная речь после президентства Байдена будет посвящена защите социального обеспечения, и она состоится в тот момент, когда многие демократы проводят национальный день действий против предполагаемых сокращений программы, а протесты запланированы по всей стране", - говорится в сообщении.

Круг общения Байдена за последние три месяца существенно сузился: несколько из самых преданных помощников Байдена остались рядом с ним - преимущественно те, кто до последнего боролся за то, чтобы он остался в президентской гонке.

Отмечается, что экс-президент будет говорить о социальном обеспечении, которое Associated Press назвало "критической проблемой для десятков миллионов американцев".

По информации агентства, к выступлению Байдена присоединятся бывший сенатор от Республиканской партии Рой Блант (Миссури), бывший сенатор от Демократической партии Дебби Стабенау (Мичиган), а также экс-администратор управления соцзащиты США Мартин О'Мелли.

В настоящее время большую часть времени Байден проводит дома в Делавэре, изредка приезжая в офис в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что Джо Байден планирует вернуться в американскую политику.

Заявления Трампа о Байдене - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена "крайне некомпетентным президентом".

Кроме того, еще на президентских дебатах, Трамп заявил, что "если бы у нас был настоящий президент (таким образом, он намекнул на Байдена - Главред), Путин никогда бы не вторгся в Украину".

Как писал Главред, Трамп неоднократно говорил, что якобы опасные обещания Байдена, которые подогревали намерения Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, спровоцировали вторжение России в Украину.

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